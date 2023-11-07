В безумном дерби «Челси» помогли два удаления. Суперсерия «Тоттенхэма» прервалась разгромом от Почеттино
Иногда наши ожидания становятся нашими проблемами. Но порой эффект получается обратным, потому как вроде бы ничего особенного не ждешь, и вдруг срываешь банк, поставив последнюю фишку на зеро. Это как раз про нынешний «Тоттенхэм» — последнюю на вечер понедельника команду АПЛ с нулем в графе «поражения». Скажи кто-нибудь такое летом — после продажи в «Баварию» Харри Кейна и назначения на пост главного тренера Ангелоса Постекоглу — в лучшем случае автору подобного прогноза посоветовали бы обратиться к психиатру.
Между тем «шпоры» выдали лучший старт за 62 года. Ничего подобного не случалось и в яркие времена Маурисио Почеттино, который перед закрывавшим программу тура дерби не стал лукавить и искренне признался — для него это будет особенная игра. Но вряд ли, воспоминая добрым словом работу с «Тоттенхэмом», аргентинский специалист мог предположить — сколь эмоционально насыщенной получится эта встреча.
Причем сначала эмоции получались исключительно футбольными, а стартовый отрезок смотрелся на одном дыхании. Атака налево — атака направо. В таком бешеном ритме хозяева забили быстрый гол, когда на помощь Кулушевски пришел рикошет от Колвилла, а потом «шпоры», вбрасывая аут, устроили пожар у собственных ворот. Викарио его героическим образом потушил, после чего главным действующим лицом стал ВАР.
Какие-то его решения виделись очевидными — как отмена голов Сон Хын Мина и Стерлинга. Кореец плечом чуть-чуть забрался в офсайд, а лучший снайпер «Челси» — пусть и невольно — подыграл себе рукой. Самым же длинным оказался просмотр после попадания Кайседо в нижний угол. Лайнсмен сразу поднял флажок, и повтор его правоту подтвердил, так как перекрывавший вратарю обзор Джексон находился за линией офсайда.
Только самое интересное случилось за мгновение до этого. Никакого контакта с ногой по привычке упавшего Стерлинга не случилось, тогда как сыгравший сначала в мяч Ромеро продолжил движение ногой и шипами въехал в партнера по сборной Энцо Фернандеса. И если с пенальти, который реализовал Палмер, все было очевидно, то тяжесть нарушения Майкл Оливер отправился определять к монитору. Итогом визита стала красная карточка, а спустя несколько минут «Тоттенхэм» остался и без второго центрального защитника — надорвавшего мышцы на рывке ван дер Вена.
При дефиците игроков данного амплуа Постекоглу пришлось лепить линию обороны из того, что было под рукой, жертвуя созидателями — Джонсоном и Мэддисоном. А потом в перерыве вносить дополнительные коррективы по итогам продлившегося почти 58 минут тайма. Его, кстати, команды могли завершить в равных составах, однако попадание локтя Джеймса в лицо Удоджи не посчитали достойным красной карточки. А так как Оливер не останавливал игру, обошлось даже без предупреждения.
Почеттино в паузе тоже не бездействовал, поменяв Колвилла на Кукурелью. Этим решением гости убивали двух зайцев. Во-первых, исключали риск удаления выглядевшего взвинченным и устроившего в концовке первого тайма конфликт на ровном месте Колвилла. Во-вторых, усиливали давление на левом фланге. А оно и без того было приличным, что вылилось в фол Удоджи на Стерлинге, вторую желтую карточку и удаление защитника сборной Италии.
Игра в формате «9 на 11» с вынужденной сменой позиций рядом игроков — к такому развитию событий не может быть не только плана Б, но и иных сценариев со всеми буквами алфавита. Однако Викарио творил чудеса на последнем рубеже, новоиспеченный защитник Хейбьерг выносил мяч с линии ворот коленом, и все равно «Тоттенхэм» оставался верен себя, выдерживая высокую линию обороны.
С одной стороны, это помогало ловить синих в офсайд. С другой — не сильно сокращало количество угроз из-за наличия в составе «Челси» большого количестве быстроногих футболистов. Выскочить один на один мог даже защитник Кукурелья, а число форвардов увеличилось после размена Фернандеса на Мудрика. И количество, в конце концов, трансформировалось в качество, когда офсайдная линия хозяев сломалась, и Стерлинг вывел на пустой угол Джексона.
Как же это было жестоко по отношению к героически игравшему «Тоттенхэму»! И как было обидно за Дайера, чей гол после стандарта отменили из-за положения «вне игры». А потом — за не сумевшего подстроится под мяч напротив пустого угла Бентанкура. Плюс, перед вторым голом Джексона случилось крутое соло Сона, чей удар вытащил из угла Санчес.
1:4 — это в принципе слишком жестоко. И хет-трик Джексона, возможно, перебор. Но пусть «шпоры» больше не являются непобедимыми, — это невероятно крутая команда. А молодой «Челси» продолжает обрастать мясом и берет очки в больших матчах. С «Ливерпулем» и «Арсеналом» были ничьи. Теперь пришло время победы.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|11
|9
|0
|2
|28-8
|27
|
2
|Тоттенхэм
|11
|8
|2
|1
|23-13
|26
|
3
|Ливерпуль
|11
|7
|3
|1
|24-10
|24
|
4
|Арсенал
|11
|7
|3
|1
|23-9
|24
|
5
|Астон Вилла
|11
|7
|1
|3
|26-16
|22
|
6
|Ньюкасл
|11
|6
|2
|3
|27-11
|20
|
7
|Брайтон
|11
|5
|3
|3
|24-20
|18
|
8
|МЮ
|11
|6
|0
|5
|12-16
|18
|
9
|Брентфорд
|11
|4
|4
|3
|19-14
|16
|
10
|Челси
|11
|4
|3
|4
|17-12
|15
|
11
|Кр. Пэлас
|11
|4
|3
|4
|10-13
|15
|
12
|Вест Хэм
|11
|4
|2
|5
|18-20
|14
|
13
|Нот. Форест
|11
|3
|4
|4
|12-15
|13
|
14
|Вулверхэмптон
|11
|3
|3
|5
|14-19
|12
|
15
|Фулхэм
|11
|3
|3
|5
|9-17
|12
|
16
|Эвертон
|11
|3
|2
|6
|11-15
|11
|
17
|Лутон Таун
|11
|1
|3
|7
|10-21
|6
|
18
|Борнмут
|11
|1
|3
|7
|9-27
|6
|
19
|Бернли
|11
|1
|1
|9
|8-27
|4
|
20
|Шеффилд Юн.
|11
|1
|1
|9
|9-30
|4
|4.11
|15:30
|
Фулхэм – МЮ
|0 : 1
|4.11
|18:00
|
Брентфорд – Вест Хэм
|3 : 2
|4.11
|18:00
|
Бернли – Кр. Пэлас
|0 : 2
|4.11
|18:00
|
Эвертон – Брайтон
|1 : 1
|4.11
|18:00
|
Ман. Сити – Борнмут
|6 : 1
|4.11
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Вулверхэмптон
|2 : 1
|4.11
|20:30
|
Ньюкасл – Арсенал
|1 : 0
|5.11
|17:00
|
Нот. Форест – Астон Вилла
|2 : 0
|5.11
|19:30
|
Лутон Таун – Ливерпуль
|1 : 1
|6.11
|23:00
|
Тоттенхэм – Челси
|1 : 4
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|11
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|8
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|
|
Жереми Доку
Манчестер Сити
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|11
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|9
|1
|3
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|11
|1
|2