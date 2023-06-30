Вратарь-миллионер накормил гостей фастфудом. Над ним смеялись в «Челси», а он женился на «Мисс Испании»

Вкусно и точка.

В 2018 году «Челси» надо было срочно искать замену ушедшему в «Реал» Тибо Куртуа, и выбор пал на голкипера «Атлетика» Кепу Аррисабалагу. «Аристократы» выложили баснословную сумму — 80 миллионов евро, что сделало его самым дорогим вратарем в истории футбола.

Большие деньги — большая ответственность, и с ней Аррисабалага не справился. Следующие четыре года вратарь «Челси» регулярно становился объектом насмешек из-за ошибок на поле или скандалов вроде того, когда в финале Кубка лиги с «Манчестер Сити» отказался выйти на серию пенальти. Ошибки, как известно, бывают даже у Майкла Джордана, но уровень игры Кепы в целом не соответствовал потраченным на него деньгам.

Причины плохой игры искали не только на поле, но и в личной жизни. Например, издание Mundo Deportivo объясняло фейлы вратаря подавленным состоянием из-за расставания с девушкой. В 2020 году Кепа действительно разошелся с Андреа Перес — своей школьной любовью. В издании были уверены, что из-за этого голкипер находится в длительной и глубокой депрессии и не может показывать тот футбол, который от него ждут.

Так это или нет, но в 2022 году Аррисабалага воспрял духом и вернул себе место в основе «Челси». И, согласно теории о личной жизни, этому нашлось простое объяснение — Кепа снова обрел любовь. Андреа Мартинес — одна из самых красивых девушек Испании, победительница конкурса «Мисс Испания-2020» и финалистка «Мисс Вселенная-2021». Девушка в прошлом была баскетболисткой и даже входила в юношескую сборную Испании до 15 лет, поэтому понимает, какая поддержка нужна спортсмену.

«Одна из вещей, которую я усвоила, когда была баскетболисткой, заключалась в том, что команда всегда остается командой. Нет героев, нет злодеев. По моему личному мнению, это очень несправедливая ситуация, и я говорю не только о сегодняшнем дне. Настоящие болельщики должны проявлять любовь всегда, а не только тогда, когда мы побеждаем. Кепа, мы так гордимся тобой как вратарем и даже больше — как человеком», — писала она в соцсетях.

Через семь месяцев после начала отношений Кепа сделал Андреа предложение руки и сердца, а этим летом прошла свадебная церемония. Молодожены не торопились афишировать мероприятие, но «помогли» друзья-одноклубники Кай Хаверц и Матео Ковачич, которые раньше времени поделились фотографиями с праздника в своих соцсетях.

Кай Хаверц, Жоржиньо и Матео Ковачич.

Стоит отметить необычные для такого пышного торжества угощения. Вратарь, получающий в «Челси» 10 миллионов фунтов стерлингов в год, накрыл стол из фастфуда, а Андреа Мартинес позировала с картошкой фри на фоне бургеров. Возможно, это дань уважения бедной юности Кепы, когда даже такая еда казалась роскошью.

Сама свадьба получилась величественной, невеста была просто неотразима, а среди гостей были замечены и другие футболисты, такие как Альваро Мората и Жоржиньо. После такого от Кепы Аррисабалаги стоит ожидать не просто улучшения игры, как в прошлом сезоне, а возвращения на вратарский олимп. Главное — найти общий язык с новым главным тренером синих Маурисио Почеттино.

Альваро Мората поздравляет жениха.

Источники фото: Global Look Press, соцсети Андреа Мартинес, Кепы Аррисабалаги, Кая Хаверца, Матео Ковачича, Альваро Мораты