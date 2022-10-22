Самый дорогой вратарь мира превратился в посмешище. Смена тренера помогла ему перезапустить карьеру
Когда летом 2018-го Тибо Куртуа уехал-таки в «Реал», не очень красиво расставшись с «Челси», синие довольно быстро нашли ему замену. Трансфер Кепы Аррисабалаги из «Атлетика» получился громким: за 23-летнего на тот момент голкипера заплатили 80 миллионов евро, сделав баска самым дорогим вратарем в истории футбола. Впрочем, особого выбора у «Челси» не было — именно такая сумма отступных была прописана в контракте Кепы, а на дворе было начало августа и вот-вот должен был начаться новый сезон.
Следующие четыре года Аррисабалага был объектом критики, шуток и самого разнообразного троллинга. Самая скандальная история случилась в первый же год в Лондоне, когда в финале Кубка лиги с «Манчестер Сити» он отказался уходить на замену перед серией пенальти и в итоге проиграл ее. Больше ничего подобного Кепа себе не позволял, но проблема была в том, что он просто слабо играл, периодически допуская какие-то совсем уж катастрофические ошибки, которые мгновенно вирусились в соцсетях.
Как, например, вот этот момент в матче Кубка Англии с «Лутоном» в январе 2021-го.
Впрочем, ошибки и затмения бывают у всех. Кепа же просто не брал свои удары и не ловил то, что голкипер уровня топ-клуба АПЛ должен ловить. Так, по итогам чемпионата-2019/20 баск отразил только 54,5% процента ударов, которые летели в створ, — это худший показатель среди всех вратарей лиги и худший с сезона-2003/04, когда компания Opta начала вести такую статистику. Притом что в первый год Кепы на «Стэмфорд Бридж» этот показатель составлял 67,5% (в последний сезон в Бильбао это было 68,2%).
«Нам нужно постараться вселить в него уверенность, потому что игра вратаря во многом зависит именно от его уверенности в своих силах. Как оценить степень уверенности? Я не знаю...» — рассуждал после матча с «Ливерпулем» в сентябре 2020-го возглавлявший тогда «Челси» Фрэнк Лэмпард. В той игре Кепа допустил очередную ошибку, подарив мяч Садио Мане, а синие потерпели поражение со счетом 0:2.
Были, конечно, и яркие моменты. Например, в полуфинале Лиги Европы-2018/19 против «Айнтрахта» Кепа выиграл серию послематчевых пенальти, отразив в том числе «паненку» от Мартина Хинтеррегера. Или в Суперкубке Европы летом прошлого года с «Вильярреалом», когда баск вышел на серию 11-метровых и принес «Челси» трофей. На этом фоне тогдашний главный тренер синих Томас Тухель решил повторить трюк в финале Кубка лиги с «Ливерпулем» в феврале 2022-го, выпустив Кепу на послематчевые пенальти. Но тот не взял ни одного удара из одиннадцати, а в довершение всего смазал свою попытку, запустив мяч намного выше ворот. То есть и тут вышел грустный анекдот.
В общем, когда «Челси» два года назад купил Эдуара Менди, никто не удивился. Сенегалец провел мощнейший первый сезон, увенчавшийся победой в Лиге чемпионов и наградами лучшему голкиперу от УЕФА и ФИФА. Кепа же незаметно переместился в категорию «тот самый парень, за которого заплатили очень много денег и который не оправдал ожиданий».
Все перевернулось после прихода в «Челси» Грэма Поттера. Можно было предположить, что он даст шанс Кепе, поскольку в игре ногами тот все же сильнее Менди, плюс в целом сенегалец начал этот сезон довольно средне. Да еще и получил небольшую травму как раз в тот момент, когда в клубе сменился тренер. Так что у Поттера не было выбора, кроме как ставить в состав Кепу.
«Челси» сыграл вничью с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов (1:1), потом победил «Кристал Пэлас» в АПЛ (2:1), а когда Менди снова был доступен, Поттер решил ничего не менять, оставив Кепу в воротах и на встречу с «Миланом» (3:0). После чего баск выдал еще четыре сухих матча подряд.
Как итог: семь матчей, ни одного поражения, всего два пропущенных гола и пять игр без пропущенных голов, 90,9% отраженных ударов. Особенно впечатляющим получился матч против «Астон Виллы» в минувшие выходные — семь сейвов.
«Сейчас я чувствую себя уверенно как в игре без мяча, так и при отражении ударов. Это просто отличные ощущения, здорово, что получается помогать команде, когда она в этом нуждается. Любому игроку нужна уверенность в своих силах, которая растет с каждым удачным матчем. А для вратаря это особенно важно, поскольку в игре много вещей, за которыми нужно следить, это не то же самое, что на тренировках. Сейчас я поймал эту уверенность, все идет хорошо, но нужно не сбавлять и продолжать работать», — рассуждал Кепа после матча с «Брентфордом» (0:0), который стал для него пятым сухим подряд.
То, что мы сейчас наблюдаем, — это, конечно, оверперформанс. Понятно, что просто по теории вероятности Кепа начнет пропускать, а его статистика и процент отраженных ударов упадут. Но пока все это выглядит как история возрождения голкипера, на которого все махнули рукой и который превратился было в героя мемов и видеоподборок с вратарскими ляпами. А за такими сюжетами всегда интересно наблюдать.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|10
|9
|0
|1
|24-10
|27
|
2
|Ман. Сити
|10
|7
|2
|1
|33-10
|23
|
3
|Тоттенхэм
|11
|7
|2
|2
|22-12
|23
|
4
|Челси
|10
|6
|2
|2
|15-10
|20
|
5
|МЮ
|10
|6
|1
|3
|15-15
|19
|
6
|Ньюкасл
|11
|4
|6
|1
|18-9
|18
|
7
|Ливерпуль
|11
|4
|4
|3
|22-13
|16
|
8
|Фулхэм
|11
|4
|3
|4
|19-20
|15
|
9
|Брайтон
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
10
|Брентфорд
|11
|3
|5
|3
|18-17
|14
|
11
|Борнмут
|11
|3
|4
|4
|10-23
|13
|
12
|Кр. Пэлас
|10
|3
|4
|3
|12-13
|13
|
13
|Вест Хэм
|11
|3
|2
|6
|9-12
|11
|
14
|Саутгемптон
|11
|3
|2
|6
|10-18
|11
|
15
|Эвертон
|11
|2
|4
|5
|8-12
|10
|
16
|Лидс
|10
|2
|3
|5
|11-15
|9
|
17
|Вулверхэмптон
|11
|2
|3
|6
|5-14
|9
|
18
|Астон Вилла
|11
|2
|3
|6
|7-16
|9
|
19
|Нот. Форест
|12
|2
|3
|7
|8-23
|9
|
20
|Лестер
|11
|2
|2
|7
|17-24
|8
|22.10
|14:30
|
Нот. Форест – Ливерпуль
|1 : 0
|22.10
|17:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.10
|17:00
|
Ман. Сити – Брайтон
|- : -
|22.10
|19:30
|
Челси – МЮ
|- : -
|23.10
|16:00
|
Астон Вилла – Брентфорд
|- : -
|23.10
|16:00
|
Лидс – Фулхэм
|- : -
|23.10
|16:00
|
Саутгемптон – Арсенал
|- : -
|23.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Лестер
|- : -
|23.10
|18:30
|
Тоттенхэм – Ньюкасл
|- : -
|24.10
|22:00
|
Вест Хэм – Борнмут
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|15
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|9
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|8
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|4
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|8
|1
|1
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|10
|1
|1
|
|
Натаниэл Чалоба
Фулхэм
|3
|1
|0