Самый дорогой вратарь мира превратился в посмешище. Смена тренера помогла ему перезапустить карьеру

Удивительное возрождение Кепы.

Когда летом 2018-го Тибо Куртуа уехал-таки в «Реал», не очень красиво расставшись с «Челси», синие довольно быстро нашли ему замену. Трансфер Кепы Аррисабалаги из «Атлетика» получился громким: за 23-летнего на тот момент голкипера заплатили 80 миллионов евро, сделав баска самым дорогим вратарем в истории футбола. Впрочем, особого выбора у «Челси» не было — именно такая сумма отступных была прописана в контракте Кепы, а на дворе было начало августа и вот-вот должен был начаться новый сезон.

Следующие четыре года Аррисабалага был объектом критики, шуток и самого разнообразного троллинга. Самая скандальная история случилась в первый же год в Лондоне, когда в финале Кубка лиги с «Манчестер Сити» он отказался уходить на замену перед серией пенальти и в итоге проиграл ее. Больше ничего подобного Кепа себе не позволял, но проблема была в том, что он просто слабо играл, периодически допуская какие-то совсем уж катастрофические ошибки, которые мгновенно вирусились в соцсетях.

Как, например, вот этот момент в матче Кубка Англии с «Лутоном» в январе 2021-го.

Впрочем, ошибки и затмения бывают у всех. Кепа же просто не брал свои удары и не ловил то, что голкипер уровня топ-клуба АПЛ должен ловить. Так, по итогам чемпионата-2019/20 баск отразил только 54,5% процента ударов, которые летели в створ, — это худший показатель среди всех вратарей лиги и худший с сезона-2003/04, когда компания Opta начала вести такую статистику. Притом что в первый год Кепы на «Стэмфорд Бридж» этот показатель составлял 67,5% (в последний сезон в Бильбао это было 68,2%).

«Нам нужно постараться вселить в него уверенность, потому что игра вратаря во многом зависит именно от его уверенности в своих силах. Как оценить степень уверенности? Я не знаю...» — рассуждал после матча с «Ливерпулем» в сентябре 2020-го возглавлявший тогда «Челси» Фрэнк Лэмпард. В той игре Кепа допустил очередную ошибку, подарив мяч Садио Мане, а синие потерпели поражение со счетом 0:2.

Были, конечно, и яркие моменты. Например, в полуфинале Лиги Европы-2018/19 против «Айнтрахта» Кепа выиграл серию послематчевых пенальти, отразив в том числе «паненку» от Мартина Хинтеррегера. Или в Суперкубке Европы летом прошлого года с «Вильярреалом», когда баск вышел на серию 11-метровых и принес «Челси» трофей. На этом фоне тогдашний главный тренер синих Томас Тухель решил повторить трюк в финале Кубка лиги с «Ливерпулем» в феврале 2022-го, выпустив Кепу на послематчевые пенальти. Но тот не взял ни одного удара из одиннадцати, а в довершение всего смазал свою попытку, запустив мяч намного выше ворот. То есть и тут вышел грустный анекдот.

В общем, когда «Челси» два года назад купил Эдуара Менди, никто не удивился. Сенегалец провел мощнейший первый сезон, увенчавшийся победой в Лиге чемпионов и наградами лучшему голкиперу от УЕФА и ФИФА. Кепа же незаметно переместился в категорию «тот самый парень, за которого заплатили очень много денег и который не оправдал ожиданий».

Кепа Аррисабалага в игре. Фото Reuters Фото Reuters

Все перевернулось после прихода в «Челси» Грэма Поттера. Можно было предположить, что он даст шанс Кепе, поскольку в игре ногами тот все же сильнее Менди, плюс в целом сенегалец начал этот сезон довольно средне. Да еще и получил небольшую травму как раз в тот момент, когда в клубе сменился тренер. Так что у Поттера не было выбора, кроме как ставить в состав Кепу.

«Челси» сыграл вничью с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов (1:1), потом победил «Кристал Пэлас» в АПЛ (2:1), а когда Менди снова был доступен, Поттер решил ничего не менять, оставив Кепу в воротах и на встречу с «Миланом» (3:0). После чего баск выдал еще четыре сухих матча подряд.

Как итог: семь матчей, ни одного поражения, всего два пропущенных гола и пять игр без пропущенных голов, 90,9% отраженных ударов. Особенно впечатляющим получился матч против «Астон Виллы» в минувшие выходные — семь сейвов.

«Сейчас я чувствую себя уверенно как в игре без мяча, так и при отражении ударов. Это просто отличные ощущения, здорово, что получается помогать команде, когда она в этом нуждается. Любому игроку нужна уверенность в своих силах, которая растет с каждым удачным матчем. А для вратаря это особенно важно, поскольку в игре много вещей, за которыми нужно следить, это не то же самое, что на тренировках. Сейчас я поймал эту уверенность, все идет хорошо, но нужно не сбавлять и продолжать работать», — рассуждал Кепа после матча с «Брентфордом» (0:0), который стал для него пятым сухим подряд.