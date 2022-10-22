Нет Роналду — есть Каземиро. Бразилец спас «МЮ» голом в стиле португальца
Роналду, Роналду, Роналду
«Манчестер Юнайтед» и так всегда в центре внимания, а в последние дни клуб захватил все заголовки новостей. Правда, причина всплеска интереса была не в победе над «Тоттенхэмом», а в новом скандале вокруг Криштиану Роналду. Португалец покинул поле «Олд Траффорд» еще до начала добавленного времени матча со «шпорами», и именно это стало главной темой для обсуждения в последние дни.
Эрик тен Хаг устал отвечать на вопросы о Роналду. В Англии, как известно, после матча тренеры обязаны давать эксклюзивные интервью нескольким медиа, поэтому голландцу приходилось одну и ту же мысль озвучивать несколько раз различными словами.
Естественно, и перед игрой с «Челси» эта тема оставалась «жареной». Тем более что выяснились подробности: Роналду, оказывается, отказался выходить на замену и вообще был отстранен от тренировок с основой. После такого Криштиану не попал в заявку на матч с «Челси». При этом обе стороны показали, что готовы к миру. Тен Хаг подчеркнул, что не намерен избавляться от звезды до конца сезона, а сам Роналду (или его SMM-менеджер) в соцсетях опубликовал фото команды с лаконичной подписью: «Вперед, «Манчестер Юнайтед».
Трансформация Поттера
Тяжело утверждать, легче ли стало «МЮ» без Криштиану. Но режиссерам трансляции точно было проще: обычно они каждые пять минут переключаются на Роналду, сидящего на скамейке, а сейчас фокусировались на футболе. Саму игру, правда, нельзя было назвать зрелищной — во многом из-за тренеров.
Тен Хаг и Поттер не так давно возглавили свои команды, и лишь в последних матчах их почерк стал виден четче. «МЮ» добыл победу над «Тоттенхэмом» с помощью высокого прессинга, коротких розыгрышей и дальних ударов. «Челси» же в последнее время резко перестал пропускать, а именно организованной и надежной обороной славился «Брайтон» при Поттере.
Под «МЮ» тренер «Челси» не стал ничего изобретать — и схему 3-4-2-1, и Кукурелью в центре обороны в этом сезоне мы уже видели. Но Поттер еще по ходу первого тайма понял, что ошибся, поэтому на 36-й минуте произвел редкую замену не из-за травмы, а по тактическим соображениям — место Кукурельи занял Ковачич, а «Челси» переключился на 4-3-3.
Спасения Кепы
Зачем Поттер это сделал? Ответить лучше цифрами. До этой субботы «Челси» во всех матчах чемпионата владел мячом больше соперника и вообще был третьей командой лиги по этому показателю. А тут — провал: в первые полчаса владение мячом «Юнайтед» достигало 65 процентов. И дело было не в том, что Поттер неожиданно захотел на «Стэмфорд Бридж» отдать мяч. Просто «МЮ» превосходил соперника числом в центре поля и давил лондонцев тем самым высоким прессингом — «Челси» же играл средним блоком и не успевал за атаку сделать даже десяток передач. Поттеру требовался дополнительный игрок в середине поля, а с этим основным составом переформатировать схему было нельзя. Поэтому пришлось менять Кукурелью.
Отражение расстановки «Юнайтед» помогло «Челси» выровнять игру. Хотя синие вполне могли пропустить к этому моменту — Кепа пару раз не позволил забить Рэшфорду. Но уже к концу первого тайма хозяева создали первый опасный момент, который упустил Обамеянг.
Непредсказуемый финиш
Перестроения Поттера ожидаемо повлияли на характер игры. Процент владения мячом «Челси» пополз вверх, только и тен Хаг был к этому готов. «МЮ» продолжал настаивать на высоком прессинге и создавал моменты в позиционных атаках, а «Челси» стал усерднее использовать другое оружие — стандартные положения.
Сперва Чалоба головой чуть не забил после подачи углового, а ближе к концу встречи другой стандарт привел к назначению пенальти: Бройя рухнул в штрафной в борьбе с Мактоминеем, а Жоржиньо реализовали 11-метровый. Перед ударом Бруну Фернандеш долго что-то шептал на ухо де Хеа, но испанцу подсказки португальца не помогли.
«МЮ» пропустил на 87-й минуте — время, после которого уже не до осмысленной тактики. «Юнайтед» перешел на классический навал с подачами на самых высоких и прыгучих. Первое к Каземиро не относится, но второе — очень даже. Бразилец забил максимально нетипичный для себя гол в стиле Роналду: выпрыгнул под навес и пустил мяч головой в угол. Кепа прыгнул не менее красиво, но от штанги мяч пересек линию на какие-то миллиметры.
В итоге все-таки ничья. 85 минут казалось, что игра обойдется без голов, но команды подарили зрителям убойный эндшпиль.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|10
|9
|0
|1
|24-10
|27
|
2
|Ман. Сити
|11
|8
|2
|1
|36-11
|26
|
3
|Тоттенхэм
|11
|7
|2
|2
|22-12
|23
|
4
|Челси
|11
|6
|3
|2
|16-11
|21
|
5
|МЮ
|11
|6
|2
|3
|16-16
|20
|
6
|Ньюкасл
|11
|4
|6
|1
|18-9
|18
|
7
|Ливерпуль
|11
|4
|4
|3
|22-13
|16
|
8
|Фулхэм
|11
|4
|3
|4
|19-20
|15
|
9
|Брайтон
|11
|4
|3
|4
|15-14
|15
|
10
|Брентфорд
|11
|3
|5
|3
|18-17
|14
|
11
|Эвертон
|12
|3
|4
|5
|11-12
|13
|
12
|Борнмут
|11
|3
|4
|4
|10-23
|13
|
13
|Кр. Пэлас
|11
|3
|4
|4
|12-16
|13
|
14
|Вест Хэм
|11
|3
|2
|6
|9-12
|11
|
15
|Саутгемптон
|11
|3
|2
|6
|10-18
|11
|
16
|Лидс
|10
|2
|3
|5
|11-15
|9
|
17
|Вулверхэмптон
|11
|2
|3
|6
|5-14
|9
|
18
|Астон Вилла
|11
|2
|3
|6
|7-16
|9
|
19
|Нот. Форест
|12
|2
|3
|7
|8-23
|9
|
20
|Лестер
|11
|2
|2
|7
|17-24
|8
|22.10
|14:30
|
Нот. Форест – Ливерпуль
|1 : 0
|22.10
|17:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|3 : 0
|22.10
|17:00
|
Ман. Сити – Брайтон
|3 : 1
|22.10
|19:30
|
Челси – МЮ
|1 : 1
|23.10
|16:00
|
Астон Вилла – Брентфорд
|- : -
|23.10
|16:00
|
Лидс – Фулхэм
|- : -
|23.10
|16:00
|
Саутгемптон – Арсенал
|- : -
|23.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Лестер
|- : -
|23.10
|18:30
|
Тоттенхэм – Ньюкасл
|- : -
|24.10
|22:00
|
Вест Хэм – Борнмут
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|17
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|9
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|8
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|5
|
|
Алекс Ивоби
Эвертон
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|8
|1
|1
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|10
|1
|1
|
|
Натаниэл Чалоба
Фулхэм
|3
|1
|0