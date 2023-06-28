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28 июня, 22:30

Кейн и «Бавария» — идеальный альянс. Харри обязан покинуть «Тоттенхэм»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Харри Кейн.
Фото Global Look Press
Харри Кейн.
Фото Global Look Press
Харри Кейн.
Фото Global Look Press
Харри Кейн.
Фото Global Look Press
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Лучший бомбардир в истории сборной Англии наконец-то выиграет трофей?

Поиск замены Левандовски

В сезоне-2021/22 лучшим бомбардиром бундеслиги с громадным отрывом стал нападающий «Баварии» Роберт Левандовски — за год поляк наколотил 35 мячей, после чего отправился в «Барселону». Мюнхенцы остались без результативного форварда и едва не провалили следующий сезон: лишь на последних минутах заключительного тура гегемон выцарапал очередной титул.

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Лучшим снайпером «Баварии» в минувшем чемпионате стал Серж Гнабри — на его счету всего 14 голов. Неудивительно, что главной целью немецкого суперклуба на трансферном рынке этим летом стал нападающий.

В середине июня немецкий Sky составил целый перечень потенциальных новичков «Баварии», разбитый по категориям. Например, Виктор Осимхен («Наполи») и Рандаль Коло Муани («Айнтрахт») в нем были названы «очень дорогими, но желанными». Гонсалу Рамуш («Бенфика») и Расмус Хейлунн («Аталанта») шли под условным пунктом «в списке, но пока работа по ним не начата». Самым интересным был параграф под названием «нереальные»: в него вошли Ромелу Лукаку («Челси») и Харри Кейн («Тоттенхэм»).

Харри Кейн.
Фото Global Look Press

Славная карьера без трофеев

Почему Sky считает трансфер форварда сборной Англии трудноосуществимым? Все просто: Кейн — один из самых сильных и стабильных нападающих планеты последних сезонов, он с 11 лет в «Тоттенхэме» и за это время отклонил не одно заманчивое предложение от более именитых клубов. Однако, кажется, шансы англичанина на переход в «Баварию» все же выше, чем «нереальные».

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Кейну через месяц 30 лет, но он все еще в блестящей форме. На фоне подвигов Холанна результативность нападающего «Тоттенхэма» незаслуженно оказалась в тени, а зря: в минувшем чемпионате Кейн наколотил 30 мячей. По ходу сезона Харри обновил сразу два мощных рекорда: он стал лучшим бомбардиром как в истории «Тоттенхэма», так и сборной Англии. Но он все еще не выиграл ни одного трофея, а в «Баварии» шанс на титул очень высок.

Для «шпор» Кейн — уже легенда. Без него лондонцы не претендовали бы на золото АПЛ и не играли бы в финале Лиги чемпионов четыре года назад. Кейн сделал для «Тоттенхэма» больше, чем клуб для него. Харри давно перерос лондонскую команду и заслужил выиграть хоть один трофей за свою славную карьеру. Он наверняка чувствует себя обделенным: в подавляющем числе случаев футболист, забивающий так много на самом высоком уровне, неоднократно становится чемпионом. А Кейн максимум играл в финалах и занимал второе место в премьер-лиге. Так, может быть, пора попробовать что-то новое?

Харри Кейн.
Фото Global Look Press

Настойчивость Мюнхена

Сейчас идеальный момент для ухода Кейна. Он добился в «Тоттенхэме» основных индивидуальных целей и доказал всем лояльность к клубу. При этом «шпоры» в упадке, по итогам сезона они не попали даже в Лигу конференций и в следующем году будут переживать очередную перестройку под управлением не самого именитого тренера — Ангелоса Постекоглу. А самое важное, что контракт форварда с «Тоттенхэмом» истекает через год, и пока не похоже, что он будет продлен. Если бережливый глава клуба Дэниел Леви хочет заработать на Кейне, то продавать его нужно сейчас. Существует риск, что через год Харри покинет «Тоттенхэм» бесплатно.

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«Бавария» все это прекрасно осознает. И еще в январе Bild сообщал, что Кейн — приоритетный вариант усиления передней линии для мюнхенцев, только тогда слух мало кто воспринял всерьез. Теперь же волна действительно поднялась: авторитетные и надежные инсайдеры заявили, что «Бавария» уже предложила «Тоттенхэму» купить Кейна за 70 миллионов евро без учета бонусов, но лондонцы предсказуемо отказались. ESPN рапортовал, что клуб уведомил своего лидера о нежелании его продавать. Но все может измениться.

Сообщается, что Кейн и «Бавария» уже достигли устной договоренности о переходе, так что самое сложное — уговорить Леви. Мюнхенцы уже готовят второе предложение в размере 93 миллионов евро, но вряд ли и его «шпоры» легко примут. Скорее всего, мы находимся в начале масштабной трансферной саги, которая может завершиться лишь к концу лета. А то и зимой, только тогда сумма трансфера будет значительно меньше, ведь до истечения контракта Кейна останется полгода.

Харри Кейн.
Фото Global Look Press

Дилемма англичанина

Для Кейна это лето будет судьбоносным. Если он не уйдет из «Тоттенхэма», то существенно снизит свои шансы на то, чтобы выиграть серьезный титул. Конечно, и через три-четыре года Харри может перейти в условную Саудовскую Аравию или МЛС, где завоюет трофей, но амбиции и потенциал одного из сильнейших английских форвардов в истории заметно выше. Чрезвычайно сложно поверить, что в ближайшем сезоне «Тоттенхэм» преобразится и вернется в гонку за топ-трофеи. Скорее всего, «шпор» ждет очередной серый сезон, в котором Кейн снова будет первым парнем на деревне.

В этом и заключается дилемма капитана сборной Англии: теоретически он может остаться в «Тоттенхэме» до конца карьеры и окончательно обессмертить свое имя в глазах болельщиков, но при этом не выиграть ничего. Будет ли тогда он считать свою карьеру успешной? Франческо Тотти тоже выиграл заметно меньше трофеев, чем мог бы (хотя чемпионом и обладателем Кубка Италии все же становился), зато его имя стало синонимом преданности. Кейн пока идет по схожему пути, только вообще без титулов.

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В «Баварии» у англичанина будет все: Томас Тухель наверняка переформатирует игру под Кейна, а сам он должен легко вписаться в силовой чемпионат, где еще и средний уровень соперников ниже, чем в АПЛ. Уже в дебютный сезон на немецкой земле Кейн может взять сразу несколько трофеев, в том числе Лигу чемпионов.

Но до трансфера еще далеко. Кейн — джентльмен: он едва ли будет бойкотировать тренировки «Тоттенхэма», подавать запрос на трансфер и форсировать свой переход через СМИ. В этом его возможная слабость, которой может воспользоваться Леви. Впрочем, может быть, сейчас Кейну лучше быть агрессивнее в переговорах и вести себя так, как в обычном матче за «Тоттенхэм».

Гарри Кейн
Роберт Левандовски
Футбол
ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
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