«Этот поступок подчеркивает, насколько он велик».

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Еран Эрикссон умирает. В январе 76-летний швед в эфире радиостанции P1 признался, что у него диагностирован рак поджелудочной железы в терминальной стадии: «Все видят, что у меня тяжелое заболевание, и предполагают, что это рак. Так и есть. Но я должен бороться с ним как можно дольше. Я знаю, что в лучшем случае мне осталось около года, в худшем — даже меньше».

Но Эрикссон не отчаивается. Весной он признавался, что живет прежней жизнью и ищет позитив даже в своем положении. «Мне везет: люди говорят мне, каким хорошим я был, при жизни, — отмечал швед в интервью CNN. — Обычно такие вещи людям говорят на их похоронах. Так что я в порядке, нечего жаловаться».

Эрикссон живет на собственной ферме недалеко от городка Сунне. На днях швед рассказал о визите большого гостя — экс-капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма, с которым тренер работал с 2001 по 2006 год:

— Он приехал с шестью литрами вина, изготовленного в важные для меня даты. Например, он привез бутылку 1948 года, когда я родился, и это очень мило с его стороны. Он искренен, хотя мог бы вести себя как большая шишка. Но он совсем другой.

Дэвид Бекхэм и Свен-Еран Эрикссон в сборной Англии. Фото Global Look Press

Эрикссон также рассказал, что выпил с Бекхэмом вина 1982 года, когда швед выиграл свой первый международный трофей — Кубок УЕФА с «Гетеборгом». Другая бутылка была датирована 2000 годом, когда Эрикссон привел «Лацио» к титулу чемпионов Италии.

— Накануне Дэвид прислал повара, который приготовил еду, а потом он сам приехал и пробыл здесь целый день, — продолжил тренер. — Мы сидели, болтали, много говорили о футболе. В какой-то степени этот поступок подтверждает то, насколько велик этот человек. Ему не нужно было приезжать сюда. Но я горжусь тем, что он сделал это.

Три месяца назад Эрикссон исполнил свою мечту и стал тренером «Ливерпуля»: 76-летний швед на «Энфилде» руководил командой легенд красных в матче против ветеранов «Аякса». Эрикссон признался, что не мог сдержать слез во время исполнения песни You'll Never Walk Alone.

За почти 50-летнюю карьеру Эрикссон потренировал «Лацио», «Манчестер Сити», «Бенфику», «Рому», «Фиорентину» и еще больше десятка клубов и сборных. Швед становился чемпионом в трех странах и однажды был признан тренером года в серии А. Со сборной Англии Эрикссон работал на трех различных турнирах (ЧМ-2002, Евро-2004 и ЧМ-2006) и на каждом из них доходил до 1/4 финала.