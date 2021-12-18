«Челси» на пороге кадровой катастрофы. Совсем скоро из клуба могут уйти четыре основных защитника

Победители Лиги чемпионов оказались в затруднительном положении.

Долгое время «Челси» оставался самой малопропускающей командой АПЛ: всего 4 гола за 12 туров. Но за последние пять матчей аномальные показатели лондонской команды стали более похожими на реальность, однако все равно еще остаются впечатляющими — 12 мячей за 17 туров. Только «Манчестер Сити» пропустил меньше — 9 голов. Кроме того, синие в полном порядке и по ожидаемым голам (xG). Команда пропустила на 5,5 мяча меньше, чем-то предсказывала статистика (второй показатель в лиге после «Вулверхэмптона»).

При этом среди основных вратарей в клубах АПЛ только Эдерсон из «МС» (6,5 PSxG) и Алиссон из «Ливерпуля» (12,2 PSxG) имеют дело с менее опасными ударами, чем голкипер «Челси» Эдуар Менди (13,2 PSxG). Это означает, что защитный механизм, выстроенный Томасом Тухелем, настолько нивелирует угрозу, что Менди почти не приходится геройствовать — только выполнять свою работу.

Но сейчас в «Челси» образовалась ситуация, несущая куда большую ожидаемую угрозу, чем все удары в створ ворот Менди вместе взятые: у четырех защитников — Антонио Рюдигера, Тиагу Силвы, Андерса Кристенсена и Сесара Аспиликуэты — летом заканчиваются контракты. Уже 1 января они могут свободно вести переговоры с другими клубами и заключать с ними предварительные контракты.

А добиться такой же стабильности сзади с несколькими новыми игроками в условиях постоянной нужды в результатах — задача, которая, возможно, не по силам даже тактическому хамелеону Тухелю.

Рюдигер — отпустить нельзя, сохранить

В матче АПЛ с «Лидсом» Рюдигер не отметился в протоколе, но напрямую повлиял на исход игры, дважды (!) заработав пенальти. Последний раз в составе «Челси» подобное удавалось Юрию Жиркову 11 лет назад.

Причем оба случая с Рюдигером пришлись на позиционные атаки «Челси», а не на стандарты. При первом пенальти немец оказался на месте левого вингера, а в концовке встречи принял мяч спиной к воротам в стиле Ромелу Лукаку и упал после неаккуратной попытки отбора со стороны игрока «Лидса».

Вклад Рюдигера в атаку существенен: в этом сезоне АПЛ он нанес уже 23 удара — это четвертый (!) показатель среди всех игроков команды. Немец пользуется свободой, которая появляется из-за плотного низкого защитного блока соперников, и пробует бить. Да, всего шесть ударов пришлись в створ, но по созданию голевых моментов и эпизодов, после которых последовал удар по воротам, Рюдигер опережает 96% и 92% центральных защитников Европы соответственно.

В последнем матче АПЛ с «Эвертоном» немец вновь выступил в роли Лукаку, готовясь принять мяч в чужой штрафной спиной к воротам. Мэйсон Маунт отдал на него передачу и сделал забегание.

Игра защитника «Челси» Антонио Рюдигера в атаке.

Рюдигер придержал мяч, собрав вокруг себя трех игроков соперника, и выдал пас в пустую зону, куда вбежал Маунт. Англичанин не смог переиграть Джордана Пикфорда, но эпизод вновь продемонстрировал умение защитника быть полезным впереди.

Игра защитника «Челси» Антонио Рюдигера в атаке.

Наконец, Рюдигеру только 28 лет — для центрального защитника это может быть только началом расцвета. А учитывая интерес со стороны «Реала» и «Баварии», отказ лондонцев поднять зарплату немца с 90 до 180-200 тысяч фунтов в неделю может поставить команду в тяжелое положение со спешным поиском замены, где продешевить уже точно не получится.

Дилемма ветеранов

Капитану «Челси» Аспиликуэте — 32 года, а Тиагу Силве — уже 37 лет. В случае испанца СМИ говорят об интересе со стороны «Барселоны». Не стоит забывать и про его универсальность — Аспиликуэта способен сыграть как на позиции центрального, так и правого защитника. Он провел в «Челси» уже девять лет и попал в список номинантов на «Золотой мяч» в этом году.

По информации Sports Illustrated, ситуация с Аспиликуэтой предопределена: в контракте испанца есть опция продления соглашения еще на один год, и лондонский клуб ей воспользуется, не позволив «Барселоне» заполучить защитника.

С Тиагу Силвой также ведутся переговоры. Бразилец все еще очень важен для команды, сыграв в этом сезоне уже 1142 минуты (больше только у Менди, Рюдигера и Жоржиньо). По сообщению The Guardian, в скором времени Силва продлит соглашение еще на один год.

Четвертый выбор из Дании

В этом сезоне на позиции центрального защитника ярко заиграл воспитанник «Челси» 22-летний Тревор Чалоба. Однако 25-летний Кристенсен все равно провел больше минут и входит в планы Тухеля. В ноябре немецкий тренер заявил, что ожидает «хороших известий» от переговоров с игроком. Однако перед матчем с «Уотфордом» 1 декабря Тухель уже сказал, что клуб ожидает встречных шагов от датчанина:

«Пока что у меня нет хороших новостей. В руках Андреаса повести себя так же, как он делает это на поле. Он говорит нам, что любит «Челси», хочет остаться и быть большой частью большого клуба. Думаю, что он отлично подходит нам, что его карьера здесь еще не закончена. Но, как я уже сказал, ход за ним. Мы хотим увидеть приверженность делу. Надеюсь, мы ее получим».

Как и в случае Рюдигера, трансферная стоимость Кристенсена по данным Transfermarkt составляет 35 миллионов евро. На минувшем Евро-2020 он сыграл важную роль в успехе датчан, выполняя двойную функцию: Кристенсен иногда поднимался в опорную зону и исполнял роль полузащитника. Он находится на подступах к пиковому возрасту и способен еще прибавить.

Даже если «Челси» удастся продлить всех своих защитников, перемены неизбежно приближаются. Так или иначе, карьеры и Аспиликуэты, и Тиагу Силва близки к закату. Это означает, что усиление позиции центрбека рано или поздно последует.

Этим летом с «Челси» связывали 23-летнего защитника «Севильи» Жюля Кунде, но испанский клуб был готов отпустить футболиста только за отступные в 80 миллионов евро. Переговоры по снижению цены и оформлению перехода уже в январе еще продолжаются. Если трансфер француза провалится, лондонцы рассмотрят кандидатуры Свена Ботмана из «Лилля» и Макса Лакруа из «Вольфсбурга».