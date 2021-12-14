Ковид атакует АПЛ. Матч «Тоттенхэма» уже перенесли, игра «МЮ» под угрозой срыва

В клубах английской премьер-лиги аномально много подхвативших коронавирус.

Вы наверняка слышали о том, что сразу два матча «Тоттенхэма» отменили из-за вспышки коронавируса в лондонском клубе. Один из них — в АПЛ с «Брайтоном» — отложен на неопределенный срок. Другой — в Лиге конференций с «Ренном» — вообще не состоится: французский и английский клубы не согласовали новую дату. УЕФА вот-вот должен решить, что делать с результатом матча: если «Тоттенхэму» чудом не присудят победу, то в плей-офф выйдет «Витесс», а «шпоры» вылетят из еврокубков. Жеребьевку 1/8 финала Лиги конференций так и провели с неизвестным — с «Тоттенхэмом» или «Витессом» сыграет венский «Рапид».

Knockout round play-offs are set ?



Which will be the most exciting game? ?#UECLdraw | #UECL pic.twitter.com/OuVQfsE9cP — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) December 13, 2021

Но если в самом младшем еврокубке пострадала только одна команда, то в АПЛ — целая эпидемия. Коротко о ситуации в пострадавших командах:

— 7 декабря стало известно о том, что в «Тоттенхэме» заразились шесть футболистов и два члена тренерского штаба. Позже общее число подхвативших коронавирус увеличилось до 13 (включая восемь игроков). Субботний матч АПЛ с «Брайтоном» был перенесен. В воскресенье Антонио Конте возобновил тренировки со здоровыми игроками, однако все еще неясно, будет ли матч с «Лестером» проведен в четверг.

— В «Лестере», с которым играть «Тоттенхэму», тоже проблемы. В прошлый четверг «лисы» отправились в Неаполь на матч Лиги Европы без семи футболистов, подхвативших коронавирус. К концу недели еще один игрок слег с ковидом. Несмотря на проблемы, «Лестер» провел и матч с «Наполи» в четверг (2:3), и игру с «Ньюкаслом» в воскресенье (4:0). Главный тренер Брендан Роджерс выразил надежду, что матч с «Тоттенхэмом» состоится.

— В прошлый вторник главный тренер «Челси» Томас Тухель подтвердил, что Матео Ковачич пропустит игру с «Зенитом» из-за положительного теста.

— В выходные коронавирус нагрянул в «Манчестер Юнайтед». Как сообщил The Athletic, сразу несколько игроков и работников «красных дьяволов» сдали положительные тесты. Клуб тут же закрыл базу клуба в Кэррингтоне, а в понедельник выпустил официальное заявление: «Манчестер Юнайтед» может подтвердить, что ПЦР-тесты некоторых членов персонала и игроков основной команды показали положительные результаты. Нами было принято решение о приостановке работы основной команды в тренировочном комплексе на 24 часа, чтобы свести к минимуму риск любого заболевания. Лица с положительными результатами отправились на самоизоляцию в соответствии с протоколами премьер-лиги. Учитывая отмену тренировок и нарушение работы команды, а также учитывая здоровье игроков и персонала, клуб обсуждает с премьер-лигой вопрос о безопасности проведения матча с «Брентфордом» во вторник. Поездка команды и персонала в Лондон будет отложена до получения результатов этого обсуждения".

An official update following positive COVID-19 tests at the club.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) December 13, 2021

— В понедельник главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер сообщил, что «три или четыре игрока» команды сдали положительные тесты на covid-19.

— «Астон Вилла» отменила воскресную тренировку на базе из-за положительных тестов. The Athletic не уточняет их количество, но пишет, что один из заразившихся — футболист. Стивен Джеррард из-за этого решил не проводить занятие.

— Наконец, в понедельник поздно вечером известный английский инсайдер Дэвид Орнштейн сообщил о коронавирусе в «Арсенале». Лондонцы ужесточили ковидный протокол после того, как ряд сотрудников клуба сдал положительные тесты. Никого из игроков «Арсенала» пока вирус не коснулся.

? Arsenal ramping up #COVID19 measures after some positive cases among training ground staff. No players affected at present. Returning to some of the Project Restart protocols e.g testing in car before allowed to train. W/ @gunnerblog @TheAthleticUK #AFC https://t.co/bKRBR23YhY — David Ornstein (@David_Ornstein) December 13, 2021

Всего — целых семь клубов в разной степени столкнулись с коронавирусом, но нет никаких гарантий, что новые случаи не появятся завтра. В целом ничего нового в этой ситуации нет — с ковидными ограничениями АПЛ живет уже полтора года, однако сейчас мир напуган новым омикрон-штаммом коронавируса. Как раз в понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о первой смерти на территории королевства от этого штамма.

«Все немного напуганы, — сказал Конте еще на прошлой неделе. — У людей есть семьи. Почему мы должны идти на риск? Вот мой вопрос. Сегодня — два положительных теста, а завтра кто? Я? Я не знаю. Конечно, лучше я, чем кто-то из футболистов. Но я не думаю, что это для всех правильно. Мы контактируем с семьями».

Конечно, речи о приостановке турнира нет. Но могут последовать ужесточения ковидных правил — например, сокращение числа зрителей на трибунах. Количество зараженных в Соединенном Королевстве не снижается.