«АПЛ пока приостанавливать не будут. Есть вариант с проведением матчей без зрителей»

Что будет с чемпионатом Англии? Отвечает британский журналист Низар Кинселла.

В Англии бушует ковид: за две недели отменено 10 матчей, побит рекорд заболеваемости четырехмесячной давности.

Что же будет с АПЛ? Разбираемся, насколько все плохо.

Что с ковидом в клубах АПЛ

На прошлой и позапрошлой неделях о вспышках ковида сообщили несколько клубов АПЛ, в частности «Тоттенхэм», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Лестер». Заболевшие и те, кто сдал подозрительный тест, есть в каждой команде. Но у вышеперечисленных клубов ситуация самая сложная. «МЮ», например, не смог набрать 11 человек на матч с «Брайтоном», который должен был состояться 18 декабря. Там, по слухам, сразу 19 случаев заражения.

Руководство лиги раз в неделю тестирует игроков и сотрудников всех клубов АПЛ. С 6 по 12 декабря было выявлено 42 случая ковида — это самый высокий показатель с середины августа. И число заболевших, судя по всему, будет только расти.

Какие матчи уже перенесены

Первым о переносе матча попросил «Тоттенхэм». Случилось это в 16-м туре АПЛ, когда «шпоры» должны были играть против «Брайтона». Позже руководство лиги перенесло их матч с «Лестером».

Куда жестче поступили в УЕФА. В последнем матче группового этапа Лиги конференций «Тоттенхэм» не смог сыграть против «Ренна» — и получил за это поражение.

Были также перенесены следующие встречи АПЛ:

«Бернли» — «Уотфорд»,

«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»,

«Астон Вилла» — «Бернли»,

«Вест Хэм» — «Норвич»,

«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»,

«Саутгемптон» — «Брентфорд»,

«Уотфорд» — «Кристал Пэлас»,

«Эвертон» — «Лестер».

Итого — 10 матчей за два с небольшим тура. Причем ситуация менялась стремительно: днем 15 декабря в АПЛ заявили, что ничего переносить не будут, но уже к вечеру сообщили о переносе игры «Бернли» и «Уотфорда».

Как обстоит вопрос с вакцинацией

В АПЛ худший показатель вакцинации среди всех топ-5 лиг. По данным BBC, лишь 68% игроков сделали прививку. В Испании, Германии, Франции и Италии этот показатель — от 90% и выше.

Daily Mail сообщает, что несколько клубов АПЛ хотят предложить схему, при которой невакцинированные игроки тренировались бы и приезжали на матчи отдельно. Однако есть и те, кто выступает за более жесткие меры в отношении антиваксеров.

Еще в сентябре была информация о том, что руководство лиги намерено вознаграждать клубы с большим количеством привитых футболистов. А недавно о важности прививки высказался Юрген Клопп: «Не скажу, что мы близки к тому, чтобы кого-то подписать, но вопрос вакцинации при трансфере будет играть важную роль. Если игрок не вакцинирован — он становится потенциальной угрозой для всех».

Когда возобновится чемпионат Англии

Сегодня представители клубов АПЛ провели собрание, где обсуждались дальнейшее продолжение чемпионата, вакцинация игроков и многие другие вопросы.

Собрание продолжалось больше двух часов. О его итогах «СЭ» рассказал британский журналист Низар Кинселла (издание Goal). «АПЛ пока приостанавливать не будут. Большая часть клубов проголосовала за продолжение чемпионата. У всех разные ситуации в командах и точки зрения, поэтому решения будут приниматься индивидуально, от матча к матчу», — заявил Кинселла.

«До сих пор остаются варианты с проведением матчей без зрителей и приостановлением чемпионата. Но последний вариант проблематичен из-за сложностей в календаре: если будет отменено большое количество игр, это может вызвать большую проблему с переигровками позже», — добавил он.