Рангник способен решить проблему Роналду. Каким будет «МЮ» под руководством немца

Разбираем, кто выиграет от перемен в команде.

В «Манчестер Юнайтед» открыта новая глава. Крестный отец новой немецкой тренерской школы Ральф Рангник проведет свой первый матч уже в воскресенье против «Кристал Пэлас». Для кого из игроков приход Рангника — это шанс на прогресс, а для кого — ссылка на скамейку запасных?

Защитники

Ставить под сомнение позиции Давида Де Хеа можно, только используя конспирологические теории, поэтому перейдем к защитникам. Команды Рангника в обороне играют преимущественно в линию из четырех человек. Также существует вариант с 3-5-2: за два сезона в качестве тренера «Лейпцига» немец применял эту схему 10 раз.

Однако главное в работе Рангника — не формации, а создание коллективного разума на поле. Он не раз отмечал, что самый глубокий потенциал для развития футбола находится в мозгах игроков, которые нужно постоянно тренировать.

Но вернемся к защите. У «Юнайтед» здесь все более чем понятно: Харри Магуайр и Рафаэль Варан, способные двигать мяч быстрыми диагоналями и забросами вперед, будут в центре обороны, а по краям — Люк Шоу и Аарон Ван-Биссака. И хоть последний, как принято считать, не слишком силен в атаке, альтернатива англичанину — португалец Диогу Далот. Он впервые появился в старте впервые с октября 2019 года, отыграв в матче против «Арсенала». Ван-Биссака еще восстанавливается от травмы, поэтому Далот может получить шанс впечатлить Рангника.

А Шоу постарается вернуться к форме предыдущего сезона, когда его лучшая за четыре сезона игра в клубе перенеслась и на Евро-2020 с забитым голом в финале. Если же он не сможет восстановить кондиции после травмы, то на его месте может засверкать и Алекс Теллес, временно заменяющий англичанина. Португалец не опускался ниже планки в семь ассистов в каждом из четырех полных сезонов в «Порту» до перехода в «МЮ» в октябре 2020-го.

Полузащитники

В средней линии Рангнику необходимы настроенные на атаку прессинг-машины, готовые перенастроить свой мозг на знаменитые правила восьми и десяти секунд. Первое определяет время, за которое команда должна вернуть себе мяч после потери, второе — за сколько коллектив должен довести его до ворот соперника и ударить после возвращения владения.

Важно понимать, что выражение «перенастроить свой мозг» можно трактовать и буквально: во время работы в «Хоффенхайме» и «Лейпциге» Рангник устанавливал на поле секундомер, который отсчитывал время после начала владения и потери мяча. Раздражающий звук прибора был слышен каждому игроку. Так тренер вырабатывал в футболистах инстинкты, доводя их реакции до автоматизма.

Очевидными фаворитами на место в основе выглядят Фред, Донни ван де Бек, Бруну Фернандеш и Поль Погба. Разберем сильные стороны каждого в контексте футбола Рангника.

Фред — самый прессингующий футболист «Юнайтед». По данным fbref.com, бразилец оказывает давление на футболиста с мячом 26,2 раза за 90 минут. Погба (19.4) и Бруну (17.9) идут далее, а Скотт Мактоминай немного отстает (15.9). Свой шанс также может получить и Джесси Лингард, обгоняющий с 30 прессинг-действиями даже Фреда. Но пока что англичанин сыграл лишь 95 минут в премьер-лиге, поэтому его показатель неактуален.

Ван де Бек практически совсем не получал игрового времени при Уле Гуннаре Сульшере, не находившего ему места в составе. Теперь это может поменяться. Его мобильность и атакующий настрой с рывками в финальную треть поля понадобятся Рангнику. Кроме этого, голландцу не привыкать к игре в интенсивно прессингующей команде — так ван де Бек добрался до полуфинала Лиги чемпионов с «Аяксом» в сезоне-2018/19.

Его показатели по ударам за 90 минут в последнем сезоне за голландский клуб близки к цифрам Погба и Бруну, но вся проблема упирается в игровое время. Всего лишь 524 минуты в АПЛ с пятью выходами в основе в прошлом сезоне и жалкие 65 минут в нынешнем чемпионате.

Гол Бруну Фернандеша в ворота «Арсенала» в четверг стал первым для португальца с середины сентября. Сейчас он не показывает привычных фантастических цифр, но до сих пор является лучшим креативщиком «Юнайтед». Фернандеш создал больше всех голевых моментов в лиге (42) и идет вторым по ожидаемым ассистам (2,93 xA), сильно отставая только от Трента Александр-Арнольда (5,26 xA).

Погба все еще восстанавливается от травмы подколенного сухожилия и не сможет играть до конца года, но его история в «МЮ» может обрести новый поворот. Летом у француза заканчивается контракт, и уже в январе он может вести переговоры со всеми заинтересованными клубами, в первую очередь — с «Реалом».

Его последний матч в АПЛ пришелся на октябрьский разгром от «Ливерпуля» (0:5). Но старт Погба в чемпионате получился феноменальным — француз до сих пор находится на втором месте в чарте лучших ассистентов лиги с семью голевыми передачами. Наравне с ним Александр-Арнольд, а впереди — только Мо Салах (8). Рангник будет с нетерпением ждать возвращения Погба в строй: умение чемпиона мира-2018 обострять игру идеально подходит под ключевое требование немца (вспоминаем про правило десяти секунд).

Нападающие

И хоть Майкл Кэррик, исполнявший роль временного тренера «МЮ», смог позволить себе оставить Криштиану Роналду на скамейке запасных в матче против «Челси» (1:1), такая практика вряд ли станет частой.

После возвращения Криштиану в Манчестер главными стали темы его монструозности как бомбардира, который при этом не работает в прессинге и не помогает команде в обороне. Рангник, уповающий на физические данные игроков, на своей первой пресс-конференции во главе «МЮ» отметил, что никогда ранее не видел 36-летнего футболиста в такой потрясающей физической форме.

Как же немец может разрушить миф о бесполезности португальца в прессинге? Он способен выстроить структуру игры, в которой Роналду при обороне будет необходимо лишь перекрывать линии передач. Прессинг Рангника — это не игра «в собачку» и не топорная беготня за мячом в попытках отобрать его. Это — умное давление, рассчитанное на провоцирование рискованной игры соперников. И если Ральфу удастся объяснить Криштиану, что адаптация под такой стиль лишь увеличит количество его моментов, то вполне возможно, что мы увидим еще более летальную версию португальца.

Молодые вингеры на бумаге хорошо подходят под энергичный футбол Рангника. Правда, он практически не играет по схеме 4-3-3 с широкими позициями футболистов. И Маркусу Рэшфорду, и Джейдону Санчо, и Мэйсону Гринвуду, и, возможно, Антони Марсьялю придется адаптироваться под более компактную игру немца. В этом должны сильно помочь их физические характеристики.

Правда, в любимой схеме Рангника 4-2-2-2 видится место лишь для двух из четырех вышеперечисленных футболистов. Однако очевидно, что для всех них приход такого тренера — шанс проявить себя в более вертикальной игре, ориентированной на быструю доставку мяча вперед. Знакомая история для Санчо, хорошо знающего немецкий футбол после пребывания в дортмундской «Боруссии».

По данным исследования The Athletic, среди всех 20 клубов АПЛ именно «Юнайтед» меньше всего похож на немецкие проекты Рангника по стилистическим метрикам: частоте и успешности прессинга, быстроте возврата мяча и доставки его в финальную треть поля, дальности передач, территориальному доминированию. Поэтому немцу предстоит пройти долгий путь, чтобы превратить «МЮ» в команду, стилистически похожую на его «Хоффенхайм» или «Лейпциг».