Чемпионская гонка в АПЛ в самом разгаре. «Ливерпуль» сойдет с дистанции после следующего тура?
Гонка за титул в АПЛ вышла на финишную прямую. Три клуба до сих пор держат болельщиков в напряжении — пока не ясно, кто же возьмет золото.
Фаворит уже привычный — «Манчестер Сити». Команда Пепа Гвардиолы отстает от «Арсенала» на одно очко, но имеет один матч в запасе. «Ливерпуль» почти потерял шансы на первое место, однако они еще есть. По крайней мере, до следующего тура.
До окончания чемпионата — чуть больше двух недель: чем все завершится?
Кажется, последнего танца Клоппа не будет
Мерсисайдцы одержали лишь одну победу в последних пяти матчах АПЛ — над «Фулхэмом» (3:1). Но «Ливерпуль» стал аутсайдером чемпионской гонки не только из-за потери важных очков, но и из-за неуверенной игры и напряженной атмосферы внутри коллектива.
Дарвин Нуньес в типичной для себя манере транжирит момент за моментом, Мохамед Салах, вместо того чтобы повести команду за собой, публично ссорится с Юргеном Клоппом.
Прошедший апрель стал настоящей катастрофой для «Ливерпуля». Борьба за титул АПЛ практически закончена, а из всех остальных турниров «красные» выбыли. Не на такое прощание с немецким тренером рассчитывали фанаты.
«Сити» и «Арсенал» включили шестую передачу
Команда Гвардиолы формально отстает от лондонцев на одно очко, но у нее есть матч в запасе. Вылет из 1/4 финала Лиги чемпионов морально не подкосил команду, и «Сити» набрал ход: три победы в последних трех встречах (одна из них над «Челси» — 1:0 в Кубке Англии).
«Арсенал», получив два мощнейших апперкота (от «Баварии» в Лиге чемпионов — 0:1 и «Астон Виллы» в АПЛ — 0:2), собрался и не упал на ринг. У подопечных Микеля Артеты три победы подряд, и две из них — в лондонских дерби, над «Челси» (5:0) и «Тоттенхэмом» (3:2). Похоже, что нас ждет огненное противостояние между учеником и учителем до последнего тура!
А что там с календарем?
Турнирное положение первой тройки на данный момент такое.
В мае команда Гвардиолы проведет на игру больше конкурентов — четыре против трех.
Очевидно, у «Сити» самый простой календарь — всего один топ-матч против «Тоттенхэма» на выезде. «Вулверхэмптон» и «Фулхэм» находятся в середине таблицы и уже ни на что не претендуют, поэтому вряд ли дадут бой. Сможет ли оказать сопротивление «Вест Хэм»? Маловероятно.
У «Арсенала» также один по-настоящему серьезный соперник — «МЮ». В каком бы состоянии ни была команда Эрика тен Хага, на «Олд Траффорд» лондонцам всегда играть непросто. Против «Борнмута» и «Эвертона», который обеспечил себе прописку в АПЛ, проблем возникнуть не должно.
Что касается «Ливерпуля», то уже после матча против «Тоттенхэма» их борьба за золотые медали может закончиться, и тогда встреча с «Астон Виллой» станет формальностью.
Пока «Манчестер Сити» выглядит главным фаворитом в гонке за первое место, но есть ощущение, что команды подарят нам еще немало ярчайших эмоций. С нетерпением ждем развязки!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|35
|25
|5
|5
|85-28
|80
|
2
|Ман. Сити
|34
|24
|7
|3
|82-32
|79
|
3
|Ливерпуль
|35
|22
|9
|4
|77-36
|75
|
4
|Астон Вилла
|35
|20
|7
|8
|73-52
|67
|
5
|Тоттенхэм
|34
|18
|6
|10
|67-54
|60
|
6
|МЮ
|34
|16
|6
|12
|52-51
|54
|
7
|Ньюкасл
|34
|16
|5
|13
|74-55
|53
|
8
|Челси
|34
|14
|9
|11
|65-59
|51
|
9
|Вест Хэм
|35
|13
|10
|12
|56-65
|49
|
10
|Борнмут
|35
|13
|9
|13
|52-60
|48
|
11
|Вулверхэмптон
|35
|13
|7
|15
|48-55
|46
|
12
|Брайтон
|34
|11
|11
|12
|52-57
|44
|
13
|Фулхэм
|35
|12
|7
|16
|51-55
|43
|
14
|Кр. Пэлас
|35
|10
|10
|15
|45-57
|40
|
15
|Эвертон
|35
|12
|8
|15
|37-48
|38
|
16
|Брентфорд
|35
|9
|8
|18
|52-60
|35
|
17
|Нот. Форест
|35
|7
|9
|19
|42-62
|26
|
18
|Лутон Таун
|35
|6
|7
|22
|48-77
|25
|
19
|Бернли
|35
|5
|9
|21
|38-70
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|35
|3
|7
|25
|34-97
|16
|3.05
|22:00
|
Лутон Таун – Эвертон
|- : -
|4.05
|14:30
|
Арсенал – Борнмут
|- : -
|4.05
|17:00
|
Брентфорд – Фулхэм
|- : -
|4.05
|17:00
|
Бернли – Ньюкасл
|- : -
|4.05
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Нот. Форест
|- : -
|4.05
|19:30
|
Ман. Сити – Вулверхэмптон
|- : -
|5.05
|16:00
|
Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|5.05
|16:00
|
Челси – Вест Хэм
|- : -
|5.05
|18:30
|
Ливерпуль – Тоттенхэм
|- : -
|6.05
|22:00
|
Кр. Пэлас – МЮ
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Коул Палмер
Челси
|20
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|19
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|12
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|26
|1
|8
|
|
Родри
Манчестер Сити
|30
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7