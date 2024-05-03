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Сегодня, 15:15

Чемпионская гонка в АПЛ в самом разгаре. «Ливерпуль» сойдет с дистанции после следующего тура?

«Ливерпуль» может потерять шансы на чемпионство в следующем туре АПЛ
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Хосеп Гвардиола, Микель Артета и Юрген Клопп
Хосеп Гвардиола, Микель Артета и Юрген Клопп.
Фото AFP
«Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль» борются за золотые медали.

Гонка за титул в АПЛ вышла на финишную прямую. Три клуба до сих пор держат болельщиков в напряжении — пока не ясно, кто же возьмет золото.

Фаворит уже привычный — «Манчестер Сити». Команда Пепа Гвардиолы отстает от «Арсенала» на одно очко, но имеет один матч в запасе. «Ливерпуль» почти потерял шансы на первое место, однако они еще есть. По крайней мере, до следующего тура.

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Кажется, последнего танца Клоппа не будет

Мерсисайдцы одержали лишь одну победу в последних пяти матчах АПЛ — над «Фулхэмом» (3:1). Но «Ливерпуль» стал аутсайдером чемпионской гонки не только из-за потери важных очков, но и из-за неуверенной игры и напряженной атмосферы внутри коллектива.

Дарвин Нуньес в типичной для себя манере транжирит момент за моментом, Мохамед Салах, вместо того чтобы повести команду за собой, публично ссорится с Юргеном Клоппом.

Прошедший апрель стал настоящей катастрофой для «Ливерпуля». Борьба за титул АПЛ практически закончена, а из всех остальных турниров «красные» выбыли. Не на такое прощание с немецким тренером рассчитывали фанаты.

Футболисты «Арсенала»
Футболисты «Арсенала» возглавляют турнирную таблицу.
Фото Reuters

«Сити» и «Арсенал» включили шестую передачу

Команда Гвардиолы формально отстает от лондонцев на одно очко, но у нее есть матч в запасе. Вылет из 1/4 финала Лиги чемпионов морально не подкосил команду, и «Сити» набрал ход: три победы в последних трех встречах (одна из них над «Челси» — 1:0 в Кубке Англии).

«Арсенал», получив два мощнейших апперкота (от «Баварии» в Лиге чемпионов — 0:1 и «Астон Виллы» в АПЛ — 0:2), собрался и не упал на ринг. У подопечных Микеля Артеты три победы подряд, и две из них — в лондонских дерби, над «Челси» (5:0) и «Тоттенхэмом» (3:2). Похоже, что нас ждет огненное противостояние между учеником и учителем до последнего тура!

А что там с календарем?

Турнирное положение первой тройки на данный момент такое.

В мае команда Гвардиолы проведет на игру больше конкурентов — четыре против трех.

Очевидно, у «Сити» самый простой календарь — всего один топ-матч против «Тоттенхэма» на выезде. «Вулверхэмптон» и «Фулхэм» находятся в середине таблицы и уже ни на что не претендуют, поэтому вряд ли дадут бой. Сможет ли оказать сопротивление «Вест Хэм»? Маловероятно.

У «Арсенала» также один по-настоящему серьезный соперник — «МЮ». В каком бы состоянии ни была команда Эрика тен Хага, на «Олд Траффорд» лондонцам всегда играть непросто. Против «Борнмута» и «Эвертона», который обеспечил себе прописку в АПЛ, проблем возникнуть не должно.

Футболисты &laquo;Арсенала&raquo; Букайо Сака, Деклан Райс и&nbsp;Вильям Салиба после победы над &laquo;Тоттенхэмом&raquo;. «Арсенал» на ровном месте придумал проблемы в дерби с «Тоттенхэмом». Но остался в гонке за титул

Что касается «Ливерпуля», то уже после матча против «Тоттенхэма» их борьба за золотые медали может закончиться, и тогда встреча с «Астон Виллой» станет формальностью.

Пока «Манчестер Сити» выглядит главным фаворитом в гонке за первое место, но есть ощущение, что команды подарят нам еще немало ярчайших эмоций. С нетерпением ждем развязки!

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 35 25 5 5 85-28 80
2
 Ман. Сити 34 24 7 3 82-32 79
3
 Ливерпуль 35 22 9 4 77-36 75
4
 Астон Вилла 35 20 7 8 73-52 67
5
 Тоттенхэм 34 18 6 10 67-54 60
6
 МЮ 34 16 6 12 52-51 54
7
 Ньюкасл 34 16 5 13 74-55 53
8
 Челси 34 14 9 11 65-59 51
9
 Вест Хэм 35 13 10 12 56-65 49
10
 Борнмут 35 13 9 13 52-60 48
11
 Вулверхэмптон 35 13 7 15 48-55 46
12
 Брайтон 34 11 11 12 52-57 44
13
 Фулхэм 35 12 7 16 51-55 43
14
 Кр. Пэлас 35 10 10 15 45-57 40
15
 Эвертон 35 12 8 15 37-48 38
16
 Брентфорд 35 9 8 18 52-60 35
17
 Нот. Форест 35 7 9 19 42-62 26
18
 Лутон Таун 35 6 7 22 48-77 25
19
 Бернли 35 5 9 21 38-70 24
20
 Шеффилд Юн. 35 3 7 25 34-97 16
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.05 22:00
Лутон Таун – Эвертон
 - : -
4.05 14:30
Арсенал – Борнмут
 - : -
4.05 17:00
Брентфорд – Фулхэм
 - : -
4.05 17:00
Бернли – Ньюкасл
 - : -
4.05 17:00
Шеффилд Юн. – Нот. Форест
 - : -
4.05 19:30
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 - : -
5.05 16:00
Брайтон – Астон Вилла
 - : -
5.05 16:00
Челси – Вест Хэм
 - : -
5.05 18:30
Ливерпуль – Тоттенхэм
 - : -
6.05 22:00
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 20
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 19
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 12
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 26 1 8
Родри

Родри

Манчестер Сити

 30 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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