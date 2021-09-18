Зинченко пропустил матч с «Саутгемптоном» из-за травмы
«Манчестер Сити» принимал «Саутгемптон» на своем поле в рамках матча пятого тура чемпионата Англии (0:0)
Данный матч пропустил полузащитник Александр Зинченко. Как сообщает официальный сайт «горожан», у украинца повреждение.
При этом английский клуб не раскрывает подробности травмы и сроки восстановления Александра Зинченко.
Напомним, что украинский футболист среди недели провел полный матч Лиги чемпионов против «Лейпцига» (6:3).
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