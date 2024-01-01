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Сегодня, 14:58

Журналист Пирс Морган заявил, что «Арсенал» не готов стать чемпионом АПЛ

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета.
Фото Reuters

Британский журналист Пирс Морган, который является известным болельщиком «Арсенала», заявил, что лондонский клуб не сможет стать чемпионом Англии в нынешнем сезоне.

«Еще одно необъяснимо ужасное выступление. Вы не можете проигрывать «Астон Вилле», «Вест Хэму» и «Фулхэму» в течение нескольких недель и рассчитывать на победу в премьер-лиге. Все закончится до того, как наступит 2024 год. К сожалению, именно менталитет игроков дал понять, что они не готовы выиграть чемпионат», — приводит слова Моргана издание Mirror.

31 января «Арсенал» проиграл «Фулхэму» со счетом 1:2. В пяти последних встречах АПЛ у команды Микеля Артемы всего одна победа и один ничейный результат.

По итогам 20 туров «Арсенал» занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидера «Ливерпуля» на два очка. Всего на один балл от «канониров» отстает их принципиальный соперник «Тоттенхэм».

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 19 12 6 1 39-16 42
2
 Астон Вилла 20 13 3 4 43-27 42
3
 Ман. Сити 19 12 4 3 45-21 40
4
 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5
 Тоттенхэм 20 12 3 5 42-29 39
6
 Вест Хэм 19 10 3 6 33-30 33
7
 МЮ 20 10 1 9 22-27 31
8
 Брайтон 19 8 6 5 38-33 30
9
 Ньюкасл 19 9 2 8 37-25 29
10
 Челси 20 8 4 8 34-31 28
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
13
 Фулхэм 20 7 3 10 28-35 24
14
 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
15
 Нот. Форест 20 5 5 10 24-35 20
16
 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
17
 Эвертон 20 8 2 10 24-28 16
18
 Лутон Таун 19 4 3 12 23-37 15
19
 Бернли 20 3 2 15 20-41 11
20
 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
Результаты / календарь
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33 тур
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35 тур
36 тур
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38 тур
30.12 15:30
Лутон Таун – Челси
 2 : 3
30.12 18:00
Астон Вилла – Бернли
 3 : 2
30.12 18:00
Кр. Пэлас – Брентфорд
 3 : 1
30.12 18:00
Ман. Сити – Шеффилд Юн.
 2 : 0
30.12 18:00
Вулверхэмптон – Эвертон
 3 : 0
30.12 20:30
Нот. Форест – МЮ
 2 : 1
31.12 17:00
Фулхэм – Арсенал
 2 : 1
31.12 17:00
Тоттенхэм – Борнмут
 3 : 1
1.01 23:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 - : -
2.01 22:30
Вест Хэм – Брайтон
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 12
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 8
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 16 1 6
Родри

Родри

Манчестер Сити

 16 1 6
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