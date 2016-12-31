Жозе Моуринью: "Депай не играет, потому что хочет уйти из "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью объяснил, почему вингер Мемфис Депай не получает игровой практики в команде. По словам специалиста, голландец хочет покинуть команду.
– В прошлом сезоне он не играл. Выходя на поле, он не показывал чего-то феноменального, – цитирует Goal Моуринью. – В этом сезоне он не играет вообще. Должен сказать, что в последние пару месяцев я принимал решение по поводу Депая, основываясь на информации о том, что он хочет уйти в январе. Если мы получим реальное предложение, то готовы его принять.
Если я понимаю, что игрок может и хочет уйти, а мне нужно кому-то дать шанс, то я предпочту Лингарда, Мхитаряна или Марсьяля, поскольку они на сто процентов хотят остаться в команде. Это логичное решение.
Manted
слабоват он для АПЛ,в Спартак самое то!
16:56 31 декабря 2016
onlywhitespartak
Депай просто хочет в спартак ))
16:51 31 декабря 2016
lokofanat
Депай, к сожалению, абсолютно бесполезен на поле. Возможно, английский футбол не для него.
16:14 31 декабря 2016
Ботаникум
В данной ситуации Жозе совершенно ПРАВ. Депай меня разочаровал как профессионал. Парень талантлив, но "царя" в голове (не дай Бог "Селюка" какого-нибудь) ему не хватает, но это уже ЕГО ПРОБЛЕМА.
15:51 31 декабря 2016