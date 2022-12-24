Жоржиньо и «Челси» не могут договориться о контракте

Полузащитник Жоржиньо скорее всего летом 2023 года покинет «Челси».

Как сообщает The Athletic, сторонам не удалось добиться прогресса в ходе переговоров о новом контракте. Ожидается, что в конце сезона 31-летний футболист покинет клуб в качестве свободного агента.

В этом сезоне полузащитник провел 19 матчей за «Челси», в которых отличился тремя забитыми голами. Его текущий контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года.