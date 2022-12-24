Жоржиньо и «Челси» не могут договориться о контракте
Полузащитник Жоржиньо скорее всего летом 2023 года покинет «Челси».
Как сообщает The Athletic, сторонам не удалось добиться прогресса в ходе переговоров о новом контракте. Ожидается, что в конце сезона 31-летний футболист покинет клуб в качестве свободного агента.
В этом сезоне полузащитник провел 19 матчей за «Челси», в которых отличился тремя забитыми голами. Его текущий контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года.
Источник: The Athletic
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|4
|7
|18-32
|16
|
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|3
|7
|22-26
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|
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|Эвертон
|15
|3
|5
|7
|11-17
|14
|
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|Вест Хэм
|15
|4
|2
|9
|12-17
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|
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Кр. Пэлас – Фулхэм
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|26.12
|18:00
|
Эвертон – Вулверхэмптон
|- : -
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Лестер – Ньюкасл
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|26.12
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|1
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Жоау Канселу
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|1
|3
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