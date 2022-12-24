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Сегодня, 21:15

Жоржиньо и «Челси» не могут договориться о контракте

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник Жоржиньо скорее всего летом 2023 года покинет «Челси».

Как сообщает The Athletic, сторонам не удалось добиться прогресса в ходе переговоров о новом контракте. Ожидается, что в конце сезона 31-летний футболист покинет клуб в качестве свободного агента.

В этом сезоне полузащитник провел 19 матчей за «Челси», в которых отличился тремя забитыми голами. Его текущий контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года.

Источник: The Athletic
Жорже Луиз Фрелло Фильо (Жоржиньо)
ФК Челси
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3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
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 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
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 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
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15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
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17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
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Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
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Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
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Челси – Борнмут
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МЮ – Нот. Форест
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Эрлин Бреут Холанн

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 18
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 12
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 10
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Натан Коллинз

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Вулверхэмптон Уондерерс

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