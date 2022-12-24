Главный тренер «Лестера» рассчитывает, что клуб отклонит любые предложение по продаже Мэддисона

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс рассчитывает, что клуб отклонит любые предложение по продаже полузащитника Джеймса Мэддисона, сообщает Daiy Mail.

Английский клуб установил цену в 60 миллионов фунтов стерлингов за 25-летнего хавбека.

«Лестер» не собирается расставаться со своей звездой посреди сезона. А вот продажа Мэддисона в конце сезона будет более вероятной, потому что тогда у полузащитника будет оставаться всего один год по действующему контракту.

В нынешнем сезоне он провел в АПЛ 13 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи.