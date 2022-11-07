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Сегодня, 06:26

Салах — о победе над «Тоттенхэмом»: «Мы могли еще забить, но не повезло»

Салах прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:1) в матче 15-го тура АПЛ. Салах в этой игре отметился дублем.

«Мы играли в футбол, нам удалось забить два гола, а во втором тайме, думаю, мы могли еще забить, но нам не повезло. Самое главное, что удалось взять три очка. «Тоттенхэм» всегда сложный соперник, на выезде или когда мы играем дома. Но я всегда сосредоточен на игре и стараюсь приносить пользу команде. Сегодня мне удалось это сделать», — приводит слова Салаха официальный сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль» с 19 очками занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» находится на четвертой строчке (26 очков).

Салах в сезоне-2022/23 сыграл в составе команды 13 матчей в чемпионате Англии, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

Источник: https://www.liverpoolfc.com/news/mo-salah-weve-struck-back-again-now-we-have-carry
Мохамед Салах
ФК Ливерпуль
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
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 Ман. Сити 13 10 2 1 39-12 32
3
 Ньюкасл 14 7 6 1 28-11 27
4
 Тоттенхэм 14 8 2 4 27-18 26
5
 МЮ 13 7 2 4 18-19 23
6
 Брайтон 13 6 3 4 22-17 21
7
 Челси 13 6 3 4 17-16 21
8
 Ливерпуль 13 5 4 4 25-16 19
9
 Фулхэм 14 5 4 5 23-24 19
10
 Кр. Пэлас 13 5 4 4 15-17 19
11
 Брентфорд 14 3 7 4 21-24 16
12
 Лидс 13 4 3 6 19-22 15
13
 Астон Вилла 14 4 3 7 14-21 15
14
 Лестер 14 4 2 8 23-25 14
15
 Эвертон 14 3 5 6 11-14 14
16
 Вест Хэм 14 4 2 8 12-15 14
17
 Борнмут 14 3 4 7 15-32 13
18
 Саутгемптон 14 3 3 8 12-24 12
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 Вулверхэмптон 14 2 4 8 8-22 10
20
 Нот. Форест 14 2 4 8 10-30 10
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5.11 18:00
Лидс – Борнмут
 4 : 3
5.11 18:00
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 2 : 1
5.11 18:00
Нот. Форест – Брентфорд
 2 : 2
5.11 18:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 2 : 3
5.11 20:30
Эвертон – Лестер
 0 : 2
6.11 15:00
Челси – Арсенал
 0 : 1
6.11 17:00
Астон Вилла – МЮ
 3 : 1
6.11 17:00
Саутгемптон – Ньюкасл
 1 : 4
6.11 17:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
 1 : 2
6.11 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 1 : 2
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