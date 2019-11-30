Жилберту Силва может стать помощником Юнгберга в «Арсенале»

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Фредди Юнгберг может позвать к себе в помощники бывшего одноклубника Жилберту Силву, сообщает The Guardian.

Бразилец до сих пор живет в Лондоне, а в 2016 году коротко поработал техническим директором в греческом «Панатинаикосе».

Отсутствие очевидных кандидатов может побудить руководство «Арсенала» оставить Юнгберга у руля первой команды до конца сезона, и в таком случае шведу придется сформировать свой тренерский штаб.

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