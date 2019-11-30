Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Англия

Жилберту Силва может стать помощником Юнгберга в «Арсенале»

11:29
Теги:

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Фредди Юнгберг может позвать к себе в помощники бывшего одноклубника Жилберту Силву, сообщает The Guardian.

Бразилец до сих пор живет в Лондоне, а в 2016 году коротко поработал техническим директором в греческом «Панатинаикосе».

Отсутствие очевидных кандидатов может побудить руководство «Арсенала» оставить Юнгберга у руля первой команды до конца сезона, и в таком случае шведу придется сформировать свой тренерский штаб.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир