Жена Зинченко опубликовала фото с мужем: «Лучшая часть меня»

Жена украинского полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко Влада Седан в своем Instagram опубликовала совместное фото с футболистом.

«Лучшая часть меня», — подписала снимок девушка.

Футболист в комментариях оставили эмодзи сердца.

Пара находится в браке с 2020 года. В этом сезоне футболист провел 19 матчей в АПЛ и вместе с «Манчестер Сити» выиграл Кубок лиги и чемпионат Англии.