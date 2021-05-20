Жена Зинченко опубликовала фото с мужем: «Лучшая часть меня»
09:32
Жена украинского полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко Влада Седан в своем Instagram опубликовала совместное фото с футболистом.
«Лучшая часть меня», — подписала снимок девушка.
Футболист в комментариях оставили эмодзи сердца.
Пара находится в браке с 2020 года. В этом сезоне футболист провел 19 матчей в АПЛ и вместе с «Манчестер Сити» выиграл Кубок лиги и чемпионат Англии.
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