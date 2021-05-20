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Артета высказался о шансах «Арсенала» на попадание в еврокубки

08:58
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о борьбе своей команды за место в еврокубках после победы над «Кристал Пэлас» (3:1) в матче 37-го тура чемпионата Англии.

«Мы будем бороться до конца. Если бы кто-то сказал мне в ноябре или декабре прошлого года, что мы можем попасть в еврокубки, то я бы сказал, что это нереально. Тем не менее, мы выдали хороший рывок за последние полгода и заслужили возможность бороться за право играть в еврокубках», — приводит BBC слова Артеты.

После 37 туров «Арсенал» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 58 очками. Команда Микеля Артеты отстает на 1 очко от «Тоттенхэма», который идет на 7-й строчке. 7-е место в таблице английского чемпионата позволяет попасть в плей-офф Лиги конференций.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/football/57082275

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