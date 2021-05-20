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«Ливерпуль» показал новую домашнюю форму на сезон-2021/22

10:44
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«Ливерпуль» презентовал новую домашнюю форму на сезон-2021/22, сообщает пресс-служба клуба.

Новую экипировку представили защитник команды Вирджил Ван Дейк, форвард Мохамед Салах и полузащитник Фабиньо.

Футболка традиционно выполнена в красном цвете с оранжевым воротником и полосами на рукавах. Также на майке появились диагональные полосы оранжевого цвета.

Кроме того, «Ливерпуль» представил парадно-выходные костюмы вишневого цвета. Новый комплект поступит в продажу 3 июня.

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