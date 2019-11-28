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Защитнику «Тоттенхэма» Дэйвису может потребоваться операция

28 ноября 2019, 16:24
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Защитник «Тоттенхэма» Бен Дэйвис повредил связки лодыжки и в ближайшие дни пройдет углубленное медобследование. Валлиец может пропустить длительный срок, если ему потребуется операция, сообщает The Telegraph.

Дэйвис в нынешнем сезоне провел за «Тоттенхэм» 9 матчей во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

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