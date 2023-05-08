Защитник «Тоттенхэма» Порро может перейти в «Реал»

Руководство «Реала» интересуется защитником «Тоттенхэма» Педро Порро, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «шпоры» не готовы расстаться с защитником в летнее трансферное окно. «Реал», в свою очередь, готов сделать крупное предложение, чтобы заполучить футболиста.

В текущем сезоне 23-летний испанец сыграл 12 матчей в АПЛ, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Стоимость Порро, по данным портала Transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.