«Манчестер Юнайтед» является фаворитом на приобретение защитника «Спортинга» Инасиу

«Манчестер Юнайтед» является фаворитом на приобретение летом защитника «Спортинга» Гонсалу Инасиу, сообщает O Jogo.

По данным источника, интерес к игроку проявляют также «Ливерпуль», но 21-летний португалец склоняется к переходу в клуб из Траффорда.

В сезоне-2022/23 Инасиу сыграл за «Спортинг» 49 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.