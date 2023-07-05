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Сегодня, 15:40

Защитник Тимбер продолжит карьеру в «Арсенале»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Аякса» Юрриен Тимбер продолжит карьеру в «Арсенале», сообщает The Athletic.

По информации издания, сумма трансфера — 45 миллионов евро. Сообщается, что сделка полностью согласована, защитнику предстоит пройти медосмотр для лондонского клуба.

22-летний нидерландец Тимбер — воспитанник «Аякса».

В сезоне-2022/23 игрок забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 47 матчах за команду во всех турнирах.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
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