Защитник Тимбер продолжит карьеру в «Арсенале»

Защитник «Аякса» Юрриен Тимбер продолжит карьеру в «Арсенале», сообщает The Athletic.

По информации издания, сумма трансфера — 45 миллионов евро. Сообщается, что сделка полностью согласована, защитнику предстоит пройти медосмотр для лондонского клуба.

22-летний нидерландец Тимбер — воспитанник «Аякса».

В сезоне-2022/23 игрок забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 47 матчах за команду во всех турнирах.