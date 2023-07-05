Гладилин — о назначении Дингли главным тренером мужской команды: «Если она разбирается в футболе, не вижу проблем»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, что думает о назначении Ханны Дингли на пост главного тренера «Форест Грин Роверс».

«Я думаю, если хозяева клуба чудят, то пусть. Это их собственный клуб, сейчас клубами владеют те, кто хочет этим заниматься. Это не первый случай футболе, Берлускони ставил руководить дочку миланским клубом. Если она разбирается в этом деле, пускай. Это нормальный процесс, никаких проблем в этом я не вижу», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

Ханна Дингли стала первой женщиной, возглавившей профессиональную мужскую команду по футболу в Англии.