«Милан» сделал второе предложение по Пулишичу

«Милан» сделал «Челси» второе предложение по трансферу полузащитника Кристиана Пулишича, сообщает The Athletic.

Новое предложение «россонери» вместе с бонусами достигает 22 миллионов евро. Ранее «Милан» предлагал 14 миллионов за 24-летнего игрока сборной США, 3 июля сообщалось, что «Лион» предложил за Пулишича 25 миллионов евро.

Пулишич выступает за «Челси» с 2019 года. В сезоне-2022/23 он провел за синих 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две голевые передачи.