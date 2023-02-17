Защитник сборной Англии Мингс продлил контракт с «Астон Виллой»

Защитник Тайрон Мингс продлил контракт с «Астон Виллой», сообщает сайт английского клуба.

В 2019-м году Мингс перешел в «Астон Виллу» из «Борнмута» на правах аренды, помог команде вернуться в АПЛ, после чего заключил с клубом полноценный контракт.

В текущем сезоне Мингс провел за «Астон Виллу» 19 матчей в чемпионате Англии.

Также в активе защитника есть 17 матчей в составе сборной Англии, в которых он забил 2 гола.