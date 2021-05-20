Защитник «Манчестер Сити» Диаш признан лучшим игроком АПЛ в сезоне 2020/2021 по версии журналистов

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш признан лучшим игроком чемпионата Англии в сезоне 2020/2021 по версии Ассоциации футбольных журналистов Англии, сообщает Sky Sports.

В голосовании 24-летний защитник обогнал своего партнера по команде полузащитника Кевина Де Брейне и нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Диаш перешел из «Бенфики» в «Манчестер Сити» в сентябре 2020 года. В текущем сезоне он провел 31 встречу в чемпионате Англии и забил один гол.