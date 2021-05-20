«Вулверхэмптон» поборется с «Севильей» за форварда «Валенсии» Гедеша

«Вулверхэмптон» претендует на нападающего «Валенсии» Гонсало Гедеша, сообщает La Razon.

По информации источника, испанский клуб требует за 24-летнего португальца 40 миллионов евро. Сообщается, что «волки» могут включить в сделку нападающего Рафу Мира, чтобы снизить сумму трансфера.

В сезоне-2020/21 Гедеш провел 33 матча за «Валенсию», на его счету 7 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро. 18 мая сообщалось, что футболистом также интересуется «Севилья».