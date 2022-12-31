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Защитник «Лестера» Фас дважды забил в свои ворота в матче с «Ливерпулем»

Мария Гусева
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Защитник «Лестера» Ваут Фас забил два гола в ворота своей команды в матче 18-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля».

24-летний бельгиец забил автогол на 38-й минуте встречи, а через 7 минут снова отправил мяч в свои ворота.

В нынешнем сезоне Фас провел за «Лестер» 12 матчей и не отметился результативными действиями.

После первого тайма «Ливерпуль» обыгрывает «Лестер» со счетом 2:1.

Ваут Фас
Футбол
ФК Лестер
ФК Ливерпуль
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30.12 22:45
Вест Хэм – Брентфорд
 0 : 2
30.12 23:00
Ливерпуль – Лестер
 2 : 1
31.12 15:30
Вулверхэмптон – МЮ
 - : -
31.12 18:00
Борнмут – Кр. Пэлас
 - : -
31.12 18:00
Фулхэм – Саутгемптон
 - : -
31.12 18:00
Ман. Сити – Эвертон
 - : -
31.12 18:00
Ньюкасл – Лидс
 - : -
31.12 20:30
Брайтон – Арсенал
 - : -
1.01 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
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Арсенал

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