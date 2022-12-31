Защитник «Лестера» Фас дважды забил в свои ворота в матче с «Ливерпулем»

Защитник «Лестера» Ваут Фас забил два гола в ворота своей команды в матче 18-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля».

24-летний бельгиец забил автогол на 38-й минуте встречи, а через 7 минут снова отправил мяч в свои ворота.

В нынешнем сезоне Фас провел за «Лестер» 12 матчей и не отметился результативными действиями.

После первого тайма «Ливерпуль» обыгрывает «Лестер» со счетом 2:1.