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Сегодня, 23:53

Защитник «Баварии» Ричардс перейдет в «Кристал Пэлас» и подпишет контракт до 2027 года

Руслан Минаев
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Защитник «Баварии» Крис Ричардс близок к переходу в «Кристал Пэлас», сообщает Sky Sport Germany.

По данным источника, 22-летний американец в ближайшее время подпишет с английским клубом контракт до 2027 года.

35 процентов от продажи получит «Даллас», за который футболист выступал до перехода в немецкий клуб.

Прошлый сезон Ричардс провел в аренде в «Хоффенхайме». В 23 играх он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

ФК Бавария
ФК Кристал Пэлас
ФК Хоффенхайм
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