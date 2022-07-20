Защитник «Баварии» Ричардс перейдет в «Кристал Пэлас» и подпишет контракт до 2027 года

Защитник «Баварии» Крис Ричардс близок к переходу в «Кристал Пэлас», сообщает Sky Sport Germany.

По данным источника, 22-летний американец в ближайшее время подпишет с английским клубом контракт до 2027 года.

35 процентов от продажи получит «Даллас», за который футболист выступал до перехода в немецкий клуб.

Прошлый сезон Ричардс провел в аренде в «Хоффенхайме». В 23 играх он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.