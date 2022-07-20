Бруну Фернандеш рассказал о ситуации с будущим Роналду в «МЮ»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал будущее нападающего Криштиану Роналду в клубе.
«Я не знаю, что Роналду сказал клубу и тренеру. Я не в курсе, что творится у него в голове, хочет ли он уйти. Я не спрашивал его об этом. Понятно, что Криштиану был нашим лучшим бомбардиром в прошлом сезоне, он дал команде голы. Но я не имею отношения к ситуации. Решения должны принимать клуб и Роналду.
Исходя из всего, что нам известно, у него возникли какие-то семейные проблемы, и мы с уважением относимся к его личной жизни, не беспокоим его, вот и все. Когда он не появился на тренировках, я спросил лишь, все ли нормально в семье.
Он объяснил мне, что происходит, и на этом все. Я не хочу в это вмешиваться. Нужно уважать решения каждого человека», — цитирует Фернандеша Sky Sports.
В минувшем сезоне Роналду провел за «Манчестер Юнайтед» 37 матчей, забив 24 гола, а также отдав три результативные передачи.
Его контракт с «Ман Юнайтед» истекает летом 2023 года.
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1
|Ман. Сити
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2
|Ливерпуль
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3
|Челси
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4
|Тоттенхэм
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5
|Арсенал
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6
|МЮ
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7
|Вест Хэм
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8
|Лестер
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9
|Брайтон
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10
|Вулверхэмптон
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|0-0
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11
|Ньюкасл
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12
|Кр. Пэлас
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13
|Брентфорд
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14
|Астон Вилла
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15
|Саутгемптон
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|0-0
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16
|Эвертон
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|0-0
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17
|Лидс
|0
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|0
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|0-0
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18
|Фулхэм
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|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
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20
|Нот. Форест
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|0-0
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -