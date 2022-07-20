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Бруну Фернандеш рассказал о ситуации с будущим Роналду в «МЮ»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал будущее нападающего Криштиану Роналду в клубе.

«Я не знаю, что Роналду сказал клубу и тренеру. Я не в курсе, что творится у него в голове, хочет ли он уйти. Я не спрашивал его об этом. Понятно, что Криштиану был нашим лучшим бомбардиром в прошлом сезоне, он дал команде голы. Но я не имею отношения к ситуации. Решения должны принимать клуб и Роналду.

Исходя из всего, что нам известно, у него возникли какие-то семейные проблемы, и мы с уважением относимся к его личной жизни, не беспокоим его, вот и все. Когда он не появился на тренировках, я спросил лишь, все ли нормально в семье.

Он объяснил мне, что происходит, и на этом все. Я не хочу в это вмешиваться. Нужно уважать решения каждого человека», — цитирует Фернандеша Sky Sports.

В минувшем сезоне Роналду провел за «Манчестер Юнайтед» 37 матчей, забив 24 гола, а также отдав три результативные передачи.

Его контракт с «Ман Юнайтед» истекает летом 2023 года.

Бруну Фернандеш
Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
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