Защитник «Астон Виллы» Конса интересен «Арсеналу»

Защитник «Астон Виллы» Эзри Конса является главной целью «Арсенала», сообщает Football Insider.

По данным источника, лондонский клуб ищет усиления задней линии, а «Вилла» открыта для предложений по 24-летнему футболисту.

Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Конса сыграл за «Астон Виллу» 26 матчей во всех турнирах и забил два гола.