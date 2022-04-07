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Сегодня, 17:07

Защитник «Астон Виллы» Конса интересен «Арсеналу»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Астон Виллы» Эзри Конса является главной целью «Арсенала», сообщает Football Insider.

По данным источника, лондонский клуб ищет усиления задней линии, а «Вилла» открыта для предложений по 24-летнему футболисту.

Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Конса сыграл за «Астон Виллу» 26 матчей во всех турнирах и забил два гола.

Источник: https://www.footballinsider247.com/arsenal-keep-tabs-on-ezri-konsa/
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3
 Челси 29 17 8 4 58-23 59
4
 Арсенал 29 17 3 9 44-34 54
5
 Тоттенхэм 30 17 3 10 52-37 54
6
 МЮ 30 14 9 7 49-41 51
7
 Вест Хэм 31 15 6 10 51-40 51
8
 Вулверхэмптон 31 15 4 12 33-27 49
9
 Лестер 28 10 7 11 43-47 37
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 Кр. Пэлас 30 8 13 9 42-38 37
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 Астон Вилла 30 11 3 16 42-42 36
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 Саутгемптон 30 8 12 10 37-46 36
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 Ньюкасл 30 7 10 13 33-54 31
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 Лидс 31 7 9 15 35-68 30
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 Эвертон 29 7 4 18 32-52 25
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 Бернли 29 4 12 13 25-42 24
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 Уотфорд 30 6 4 20 29-57 22
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Ньюкасл – Вулверхэмптон
 - : -
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Эвертон – МЮ
 - : -
9.04 17:00
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 - : -
9.04 17:00
Саутгемптон – Челси
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9.04 17:00
Уотфорд – Лидс
 - : -
9.04 19:30
Астон Вилла – Тоттенхэм
 - : -
10.04 16:00
Брентфорд – Вест Хэм
 - : -
10.04 16:00
Лестер – Кр. Пэлас
 - : -
10.04 16:00
Норвич – Бернли
 - : -
10.04 18:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 14
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 14
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 24 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 18 1 7
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 17 1 6
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