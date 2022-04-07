«Ньюкасл» проявляет интерес к Пауло Дибале

«Ньюкасл» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале.

Как сообщает Corriere dello Sport, английский клуб владеет средствами, необходимыми для того, чтобы конкурировать с другими командами за 28-летнего игрока.

Ранее стало известно, что Дибала покинет «Ювентус» по окончании сезона на правах свободного агента после истечения срока контракта.

Дибала перешел в «Ювентус» из «Палермо» в 2015 году. В текущем сезоне форвард сыграл 30 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.