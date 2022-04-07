«Ливерпуль» договорился с «Фулхэмом» о переходе Карвальо

«Ливерпуль» договорился с «Фулхэмом» о переходе полузащитника Фабио Карвальо, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, мерсисайдцы заплатят за 19-летнего португальца пять миллионов фунтов. Еще 2,7 миллиона фунтов лондонский клуб может получить в виде бонусов.

Отмечается, что «Фулхэм» получил право на процент от последующей продажи полузащитника.

Карвальо подпишет с «Ливерпулем» контракт до 2027 года. Он уже прошел медицинский осмотр. Официальном о переходе объявят в мае.

В нынешнем сезоне Карвальо забил восемь мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за «Фулхэм». Контракт полузащитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.