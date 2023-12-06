Защитник «Арсенала» Томиясу выбыл из-за травмы икроножной мышцы

Защитник «Арсенала» Такехиро Томиясу пропустит продолжительный срок из-за мышечной травмы. Об этом рассказал главный тренер «канониров» Микель Артета.

«Ему сделали сканирование, и новости не очень хорошие. У него травма икроножной мышцы, и он выбывает на некоторое время», — цитирует тренера Football London.

25-летний японец в этом сезоне провел за «Арсенал» 19 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.