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Коул Палмер: «Переехать из «Манчестер Сити» было сложно, но моя игра помогла»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Челси» Коул Палмер рассказал о том, как решился на переход из «Манчестер Сити» в сентябре 2023 года.

Хавбек отметил, что причиной его трансфера стал недостаток игрового времени.

«Переехать из Манчестера было сложно, но я думаю, что моя игра помогла. Если бы я не играл или играл плохо, я бы задумался, что происходит. Но мне все действительно нравится», — цитирует игрока пресс-служба «синих».

Переход 21-летнего англичанина обошелся «Чесли» в 47 миллионов евро. В этом сезоне Палмер провел за лондонцев 13 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

ФК Манчестер Сити
ФК Челси
Коул Палмер
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 15 11 3 1 33-14 36
2
 Ливерпуль 14 9 4 1 32-14 31
3
 Ман. Сити 14 9 3 2 36-16 30
4
 Астон Вилла 14 9 2 3 33-20 29
5
 Тоттенхэм 14 8 3 3 28-20 27
6
 Ньюкасл 14 8 2 4 32-14 26
7
 МЮ 14 8 0 6 16-17 24
8
 Брайтон 14 6 4 4 30-26 22
9
 Вест Хэм 14 6 3 5 24-24 21
10
 Челси 14 5 4 5 25-22 19
11
 Брентфорд 14 5 4 5 22-19 19
12
 Вулверхэмптон 15 5 3 7 20-25 18
13
 Кр. Пэлас 14 4 4 6 14-19 16
14
 Фулхэм 14 4 3 7 16-26 15
15
 Нот. Форест 14 3 4 7 16-22 13
16
 Борнмут 14 3 4 7 16-30 13
17
 Лутон Таун 15 2 3 10 16-30 9
18
 Эвертон 14 5 2 7 15-20 7
19
 Бернли 15 2 1 12 15-33 7
20
 Шеффилд Юн. 14 1 2 11 11-39 5
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5.12 22:30
Вулверхэмптон – Бернли
 1 : 0
5.12 23:15
Лутон Таун – Арсенал
 3 : 4
6.12 22:30
Брайтон – Брентфорд
 - : -
6.12 22:30
Фулхэм – Нот. Форест
 - : -
6.12 22:30
Шеффилд Юн. – Ливерпуль
 - : -
6.12 22:30
Кр. Пэлас – Борнмут
 - : -
6.12 23:15
Астон Вилла – Ман. Сити
 - : -
6.12 23:15
МЮ – Челси
 - : -
7.12 22:30
Эвертон – Ньюкасл
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 7
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 6
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Родри

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Манчестер Сити

 12 1 5
Алексис Макаллистер

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Кристиан Ромеро

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