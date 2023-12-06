Коул Палмер: «Переехать из «Манчестер Сити» было сложно, но моя игра помогла»
Полузащитник «Челси» Коул Палмер рассказал о том, как решился на переход из «Манчестер Сити» в сентябре 2023 года.
Хавбек отметил, что причиной его трансфера стал недостаток игрового времени.
«Переехать из Манчестера было сложно, но я думаю, что моя игра помогла. Если бы я не играл или играл плохо, я бы задумался, что происходит. Но мне все действительно нравится», — цитирует игрока пресс-служба «синих».
Переход 21-летнего англичанина обошелся «Чесли» в 47 миллионов евро. В этом сезоне Палмер провел за лондонцев 13 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|15
|11
|3
|1
|33-14
|36
|
2
|Ливерпуль
|14
|9
|4
|1
|32-14
|31
|
3
|Ман. Сити
|14
|9
|3
|2
|36-16
|30
|
4
|Астон Вилла
|14
|9
|2
|3
|33-20
|29
|
5
|Тоттенхэм
|14
|8
|3
|3
|28-20
|27
|
6
|Ньюкасл
|14
|8
|2
|4
|32-14
|26
|
7
|МЮ
|14
|8
|0
|6
|16-17
|24
|
8
|Брайтон
|14
|6
|4
|4
|30-26
|22
|
9
|Вест Хэм
|14
|6
|3
|5
|24-24
|21
|
10
|Челси
|14
|5
|4
|5
|25-22
|19
|
11
|Брентфорд
|14
|5
|4
|5
|22-19
|19
|
12
|Вулверхэмптон
|15
|5
|3
|7
|20-25
|18
|
13
|Кр. Пэлас
|14
|4
|4
|6
|14-19
|16
|
14
|Фулхэм
|14
|4
|3
|7
|16-26
|15
|
15
|Нот. Форест
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
16
|Борнмут
|14
|3
|4
|7
|16-30
|13
|
17
|Лутон Таун
|15
|2
|3
|10
|16-30
|9
|
18
|Эвертон
|14
|5
|2
|7
|15-20
|7
|
19
|Бернли
|15
|2
|1
|12
|15-33
|7
|
20
|Шеффилд Юн.
|14
|1
|2
|11
|11-39
|5
|5.12
|22:30
|
Вулверхэмптон – Бернли
|1 : 0
|5.12
|23:15
|
Лутон Таун – Арсенал
|3 : 4
|6.12
|22:30
|
Брайтон – Брентфорд
|- : -
|6.12
|22:30
|
Фулхэм – Нот. Форест
|- : -
|6.12
|22:30
|
Шеффилд Юн. – Ливерпуль
|- : -
|6.12
|22:30
|
Кр. Пэлас – Борнмут
|- : -
|6.12
|23:15
|
Астон Вилла – Ман. Сити
|- : -
|6.12
|23:15
|
МЮ – Челси
|- : -
|7.12
|22:30
|
Эвертон – Ньюкасл
|- : -
|7.12
|23:15
|
Тоттенхэм – Вест Хэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|10
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|9
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Родри
Манчестер Сити
|12
|1
|5
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|13
|1
|5
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|11
|1
|2