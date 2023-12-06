Коул Палмер: «Переехать из «Манчестер Сити» было сложно, но моя игра помогла»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер рассказал о том, как решился на переход из «Манчестер Сити» в сентябре 2023 года.

Хавбек отметил, что причиной его трансфера стал недостаток игрового времени.

«Переехать из Манчестера было сложно, но я думаю, что моя игра помогла. Если бы я не играл или играл плохо, я бы задумался, что происходит. Но мне все действительно нравится», — цитирует игрока пресс-служба «синих».

Переход 21-летнего англичанина обошелся «Чесли» в 47 миллионов евро. В этом сезоне Палмер провел за лондонцев 13 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.