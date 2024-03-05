Защитник «Арсенала» Уайт: «В матче с «Шеффилдом» мы были агрессивны с самого начала»

Защитник «Арсенала» Бен Уайт прокомментировал победу над «Шеффилд Юнайтед» (6:0) в 27-м туре АПЛ.

«Мы были агрессивными с самого начала. Создали так много моментов. Когда забиваешь несколько голов в начале матча — давление уходит. Это позволяет наслаждаться игрой и забить еще больше голов», — цитирует игрока пресс-служба клуба.