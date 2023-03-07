Зарплата де Хеа может сократиться по новому контракту с «МЮ»

Голкипер Давид де Хеа ведет переговоры с руководством «Манчестер Юнайтед» о новом контракте, сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, 23-летнему футболисту придется пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в команде. Его нынешнее соглашение истекает этим летом. В «МЮ» он играет с 2011 года.

В нынешнем розыгрыше АПЛ футболист провел 25 матчей, в которых пропустил 35 мячей.