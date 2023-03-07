Игроков «Вест Хэма» не устраивает тактика главного тренера Мойеса

Игроки «Вест Хэма» недовольны главным тренером команды Дэвидом Мойесом, сообщает The Guardian.

По данным источника, игроков не устраивает тактика специалиста, которая, по их мнению, мешает прогрессу «Вест Хэма».

В последнем матче чемпионата Англии «Вест Хэм» проиграл «Брайтону» со счетом 0:4. Команда занимает 16-е место в турнирной таблице.