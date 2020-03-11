«Ювентус» интересуется Харри Кейном

«Ювентус» заинтересован в нападающем «Тоттенхэма» Харри Кейне, сообщает Goal.com.

По информации источника, «старая синьора» ищет центрального нападающего, в список вариантов, помимо 26-летнего Кейна входит Мауро Икарди. Сообщается, что «бьяконери» собираются воспользоваться тем, что «Тоттенхэм», скорее всего, не пробьется в розыгрыш Лиги чемпионов на следующий сезон.

Кейн не играет с начала января из-за травмы бедра. В нынешнем сезоне 26-летний англичанин провел 20 матчей в чемпионате Англии, забил 11 мячей. В понедельник форвард вернулся к тренировкам по индивидуальной программе. Сам игрок заявлял, что рассчитывает вернуться на поле в середине апреля. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Кейна в 150 миллионов евро.