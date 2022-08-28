Юрист Прокопец рассказал о возможных проблемах для «Челси» по оплате трансфера Захаряна

Юрист Михаил Прокопец поделился мнением о возможных проблемах для «Челси» с оплатой трансфера полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

— Это вопрос «творческий». Тут в отличие от ситуации с Карцевым, Динамо нужно не отправлять деньги, а получать.

Действительно, существует ряд проблем именно в отношении английских клубов в вопросе отправки денег российским клубам. Но есть другие способы: отправлять через посредников, а не напрямую, через эксроу-счета, через другие компании какими-то зачетами.

Этот вопрос лежит больше в плоскости «не хотим», а не «не можем». Думаю, найти способ заплатить всегда можно. Так что, если «Челси» действительно настолько хочет это сделать [совершить трансфер], он найдет возможность, — сказал Прокопец «СЭ».

По информации «СЭ», лондонский клуб готов активировать опцию выкупа 19-летнего россиянина. Отступные в его контракте с бело-голубыми для европейских клубов — 15 миллионов евро.

Ранее агент полузащитника заявил, что согласование контракта с «аристократами» находится в финальной стадии.