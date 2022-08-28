Бывший полузащитник «МЮ» Скоулз сочувствует нападающему «Аякса» Антони

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о нападающем «Аякса» Антони.

«Я немного сочувствую этому парню, потому что он явно хочет перейти в «Манчестер Юнайтед. Не поймите меня неправильно, «Аякс» — хорошая команда, но «МЮ» — настоящий футбольный клуб, где его узнает весь мир. У него отличные навыки, и это игрок, который нравится тренеру», — цитирует BT Sport Скоулза.

«Манчестер Юнайтед» интересуется 22-летним бразильцем. Английский клуб предложил за нападающего 90 миллионов евро, но «Аякс» отклонил предложение. Манкунианцы продолжают переговоры по трансферу форварда.

В текущем сезоне Антони забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи в 3 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.