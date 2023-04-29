Клопп: «Этот сезон, если мы не устроим нечто особенное, запомнят за 7:0 против «Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что фанаты команды запомнят этот сезон за 7:0 с «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, такие моменты я и буду вспоминать, когда завершу карьеру. Этот сезон, если мы не устроим нечто особенное, запомнят за 7:0 против «Юнайтед». Надеюсь, через несколько лет об этом будут говорить так: «Да, в тот год мы обыграли «Юнайтед» 7:0». Надеюсь, они смогут сказать что-то хорошее про это. И что они смогут добавить, что мы квалифицировались в Лигу чемпионов после этого. Это было бы здорово, но если нет, то нужно принять хотя бы это», — приводит слова Клоппа Mirror.

Также тренер заявил, что команда не расстроится, если попадет в Лигу Европы.

«Мы берем то, что можем. Не было такого, что мы начали сезон с мыслями о том, что попадание в Лигу Европы будет невероятным результатом. Но этот сезон дал нам несколько уроков. И это совершенно нормально. Если попадем в Лигу Европы, то будем играть в Лиге Европы. Все нормально», — сказал Клопп.

30 апреля «Ливерпуль» примет «Тоттенхэм» в матче 34-го тура АПЛ. Начало — в 18.30 по московскому времени.