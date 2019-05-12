Юрген Клопп: "Поздравляю "Ман Сити". Мы сделали все, чтобы осложнить им жизнь"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поздравил "Манчестер Сити" с победой в чемпионате Англии. Команда Хосепа Гвардьолы удержала первую строчку, разгромив в 38-м туре "Брайтон" 4:1. При этом "Сити" пропустил первым на 28-й минуте.

- Поздравляю "Манчестер Сити". Мы сделали все, чтобы осложнить им жизнь, но осложнили недостаточно, - цитирует BBC Клоппа. - Я горжусь ребятами.

Они проделали великолепную работу, сегодня была довольно странная ситуация. Нельзя заставить людей успокоиться. Фанаты начали праздновать гол "Брайтона", и это был шок для всех. А "Вулверхэмптон" оставался на поле. Нужно было бороться. Мы смогли забить два и сыграть на ноль. Это здорово, но не так, как хотелось бы.

Это был особенный сезон, более успешный, чем когда я становился чемпионом Германии с "Боруссией". Но другая команда была лучше. "Сити" набирали свои очки, потому что мы были рядом. Они набрали 198 очков за два сезона, это впечатляет.