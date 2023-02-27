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Вегхорст: «Есть только одна вещь, которая имеет значение, — победа, и это то, что мы сделали»

Алина Савинова
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Вут Вегхорст поделился впечатлениями от победы команды над «Ньюкаслом» в финале Кубка английской лиги (2:0).

«Мы должны наслаждаться этим, праздновать победу, но, с другой стороны, мы продолжаем идти вперед, мы жаждем большего. В команде ощущается победный менталитет, это можно увидеть и на поле — ребята всегда там выкладываются. У нас сплоченный коллектив.

Приятно что-то выиграть. Для меня это первый раз, когда я выиграл трофей, а для клуба это было довольно давно, так что это прекрасное чувство. Есть только одна вещь, которая имеет значение, — победа, и это то, что мы сделали. Теперь мы можем насладиться этим и увидеть атмосферу. Это был особенный финал», — приводит официальный сайт клуба слова Вегхорста.

«Манчестер Юнайтед» выиграл первый трофей с 2017 года.

 

Источник: https://www.manutd.com/en/news/detail/wout-weghorst-reacts-to-man-utd-winning-the-carabao-cup-26-february-2023
ФК Манчестер Юнайтед
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 Фулхэм 25 11 6 8 36-31 39
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