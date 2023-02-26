Де Хеа: «Выиграть Кубок лиги и побить рекорд Шмейхеля в один день — это невероятно»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (2:0) в финале Кубка английской лиги.

«Сегодня мы показали, что можем выигрывать трофеи. Так что давайте наслаждаться моментом и идти дальше. Мы были ранее в нескольких финалах, но проигрывали. Мы играли против сложного соперника, я очень горжусь командой.

Выиграть трофей и побить рекорд Петера Шмейхеля по количеству «сухих» матчей в один день — это невероятно. Я люблю эту команду, так что это великий момент. Давайте продолжать в том же духе», — приводит слова де Хеа ВВС.

«Манчестер Юнайтед» выиграл первый трофей с 2017 года.