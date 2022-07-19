Marca: Криштиану Роналду вколол ботокс себе в пенис

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вколол ботокс себе в пенис, утверждает Marca.

По данным источника, португалец уже неоднократно делал косметические операции и делал уколы ботокса в лицо, теперь же футболист решил заняться другими частями тела, в том числе и интимными.

Утверждается, что инъекции увеличивают толщину половых органов на 1-3 сантиметра, а эффект от уколов может длиться до двух лет.

В прошлом сезоне Роналду забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи в 37 матчах за «Манчестер Юнайтед». Этим летом появилась информация о том, что 37-летний игрок может сменить клуб.