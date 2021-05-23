«Манчестер Юнайтед» в гостях переиграл «Вулверхэмптон»
«Манчестер Юнайтед» одержал победу в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Англии. «Ман Юнайтед» в гостях переиграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:1.
«Красные дьяволы» набрали 74 очков и финишировали на втором месте в турнирной таблице.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
38-й тур
«Вулверхэмптон Уондерерс» — «Манчестер Юнайтед» — 1:2 (1:2)
Голы: Эланга, 13 (0:1). Семеду, 39 (1:1). Мата, 45 — с пенальти (1:2).
«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Боли, Коади, Семеду, Саисс, Аит Нури (Марсал, 83), Жоау Моутинью, Дендонкер (Гиббс-Уайт, 61), Невеш, А.Траоре (Виллиан Жозе, 27), Силва.
«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Алекс Теллес, Байи, Туанзебе, Уильямс, Мата (Меджбри, 82), Матич, ван де Бек, Джеймс (Фиш, 90), А.Траоре (Шортайр, 83), Эланга.
Предупреждения: Дендонкер, 41. Аит Нури, 41. Хендерсон, 56. Боли, 75. Гиббс-Уайт, 90.
Судья: Дин (Англия).
23 мая. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».
«Фулхэм» — «Ньюкасл Юнайтед» — 0:2 (0:1)
Голы: Уиллок, 23 (0:1). Шер, 88 — с пенальти (0:2).
«Фулхэм»: Родак, Рим, Тете, Адарабиойо, Брайан (Франсуа, 76), Онома, Замбо Ангисса (Лофтус-Чик, 46), Фабиу Карвалью, Иван Кавалейру, Рид, Лукман (Маджа, 65).
«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Фернандес, Ритчи, Крафт (Шер, 73), Дамметт, Шелви, Альмирон (Хендрик, 80), Уиллок, Ш.Лонгстафф, Сен-Максимен (Гэйл, 65), Мерфи.
Предупреждение: Тете, 75.
Судья: Кавана (Англия).
23 мая. Лондон. Стадион «Крэйвен Коттедж».
«Вест Хэм Юнайтед» — «Саутгемптон» — 3:0 (2:0)
Голы: Пабло Форнальс, 30 (1:0). Пабло Форнальс, 33 (2:0). Райс, 86 (3:0).
«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Огбонна, Доусон, Цоуфал, Крессуэлл, Лингард, Пабло Форнальс, Соучек, Райс (Диоп, 90), Антонио (Бенрама, 69), Боуэн (Нобл, 84).
«Саутгемптон»: Маккарти, Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс (Ромеу, 60), Салису, Уорд-Проуз, Армстронг, Диалло, Редмонд, Ингс (Обафеми, 84), Минамино (Телла, 62).
Предупреждения: Беднарек, 48. Диалло, 67. Салису, 73.
Судья: Аткинсон (Англия).
23 мая. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
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