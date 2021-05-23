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«Манчестер Юнайтед» в гостях переиграл «Вулверхэмптон»

19:57
23 мая. «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» — 1:2. Фото ФК «Вулверхэмптон».
23 мая. «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» — 1:2. Фото ФК «Вулверхэмптон».
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«Манчестер Юнайтед» одержал победу в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Англии. «Ман Юнайтед» в гостях переиграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:1.

«Красные дьяволы» набрали 74 очков и финишировали на втором месте в турнирной таблице.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

38-й тур

«Вулверхэмптон Уондерерс» — «Манчестер Юнайтед» — 1:2 (1:2)

Голы: Эланга, 13 (0:1). Семеду, 39 (1:1). Мата, 45 — с пенальти (1:2).

«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Боли, Коади, Семеду, Саисс, Аит Нури (Марсал, 83), Жоау Моутинью, Дендонкер (Гиббс-Уайт, 61), Невеш, А.Траоре (Виллиан Жозе, 27), Силва.

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Алекс Теллес, Байи, Туанзебе, Уильямс, Мата (Меджбри, 82), Матич, ван де Бек, Джеймс (Фиш, 90), А.Траоре (Шортайр, 83), Эланга.

Предупреждения: Дендонкер, 41. Аит Нури, 41. Хендерсон, 56. Боли, 75. Гиббс-Уайт, 90.

Судья: Дин (Англия).

23 мая. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».

«Фулхэм» — «Ньюкасл Юнайтед» — 0:2 (0:1)

Голы: Уиллок, 23 (0:1). Шер, 88 — с пенальти (0:2).

«Фулхэм»: Родак, Рим, Тете, Адарабиойо, Брайан (Франсуа, 76), Онома, Замбо Ангисса (Лофтус-Чик, 46), Фабиу Карвалью, Иван Кавалейру, Рид, Лукман (Маджа, 65).

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Фернандес, Ритчи, Крафт (Шер, 73), Дамметт, Шелви, Альмирон (Хендрик, 80), Уиллок, Ш.Лонгстафф, Сен-Максимен (Гэйл, 65), Мерфи.

Предупреждение: Тете, 75.

Судья: Кавана (Англия).

23 мая. Лондон. Стадион «Крэйвен Коттедж».

«Вест Хэм Юнайтед» — «Саутгемптон» — 3:0 (2:0)

Голы: Пабло Форнальс, 30 (1:0). Пабло Форнальс, 33 (2:0). Райс, 86 (3:0).

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Огбонна, Доусон, Цоуфал, Крессуэлл, Лингард, Пабло Форнальс, Соучек, Райс (Диоп, 90), Антонио (Бенрама, 69), Боуэн (Нобл, 84).

«Саутгемптон»: Маккарти, Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс (Ромеу, 60), Салису, Уорд-Проуз, Армстронг, Диалло, Редмонд, Ингс (Обафеми, 84), Минамино (Телла, 62).

Предупреждения: Беднарек, 48. Диалло, 67. Салису, 73.

Судья: Аткинсон (Англия).

23 мая. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Милан

ИТБ1 (1.5)

28%

1.75

1X

21%

1.50

П2

16%

2.70
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 2
Вильярреал 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.60

П1

26%

1.49

ТМ 3.5

18%

1.68
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лестер 2
Тоттенхэм Хотспур 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.50

Ф1 (0)

20%

1.46

X2

15%

1.98

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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